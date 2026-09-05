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México

"No es ser desleal": American Society of Mexico defiende la doble nacionalidad de candidatos

Larry Rubin, representante del partido republicano de Estados Unidos, dijo que es una equivocación el pretender limitar la participación política de la población con doble pasaporte.
sáb 05 septiembre 2026 08:00 PM
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El empresario Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico y de origen mexico-americano, en conferencia, flanqueado por las banderas de la organización y de Estados Unidos.
Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, (Foto: Captura de pantalla)

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, defendió los derechos políticos de los ciudadanos binacionales y rechazó que contar con una doble nacionalidad represente un acto de deslealtad hacia México.

En respuesta a una iniciativa de reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca restringir la postulación de personas con doble nacionalidad como candidatos presidenciales o para gobernadores, el empresario mexico-americano consideró que la propuesta es "un gravísimo error".

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Rubin dijo que es una equivocación el pretender limitar la participación política de la población con doble pasaporte.

La propuesta afectaría y "castigaría" de manera injusta a cerca de 20 millones de mexicanos que residen en territorio nacional con múltiples nacionalidades, aseguró, así como a otros 40 millones de mexicanos que habitan en los Estados Unidos, en total, 60 millones de personas.

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"El hecho de que un ciudadano tenga doble nacionalidad, como lo hacen más de 20 millones de mexicanos aquí y casi 40 millones de mexicanos en el extranjero, no los hace desleales a México. Entonces, creo que, más bien, debe haber reglas claras para delimitar que es exactamente la lealtad".

El empresario, quien es representante del Partido Republicano de EU en México, deseó que los legisladores analicen "que una cosa no tiene que ver con la otra".

"Asumir que un ciudadano, porque tiene dos o más nacionalidades, y que son cerca de 20 millones de mexicanos los que tienen doble nacionalidad, no puedan participar en procesos electorales, pues la verdad estás calificando a 20 millones de ciudadanos, más los 40 millones de ciudadanos que están en Estados Unidos, mexicanos también, pues de desleales".

Expuso que la lealtad se demuestra con integridad gubernamental y no con restricciones de viaje:

"Yo creo que ser desleal es el funcionario que no es transparente, que sea corrupto o que esté aliado al crimen organizado", declaró.

Además, expresó que el hecho de que un ciudadano tenga dos o más pasaportes "no afecta en lo absoluto temas de soberanía".

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"Tener otro pasaporte es un simple acto que no tiene nada que ver con lealtades. O sea, ningún ciudadano, menos que sea funcionario público, representa a otro país".

La controversia se debe a que la presidenta Sheinbaum lanzó la propuesta de reforma en una conferencia mañanera y ya la formalizó con su envío al Congreso.

La iniciativa busca modificar los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución mexicana para prohibir expresamente que los políticos con doble nacionalidad puedan contender por la presidencia de la República o gubernaturas.

En todo caso, tendrían que renunciar a la otra nacionalidad que posean para quedarse solo con la mexicana.

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Claudia Sheinbaum migrantes Estados Unidos Congreso Mexicano

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