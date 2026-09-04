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Cochebomba en Zacatecas: usaron 200 kilógramos de explosivos, revela Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que fueron 11 personas las lesionadas por la explosión en Ojocaliente.
vie 04 septiembre 2026 09:07 AM
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Un cochebomba explotó en el municipio de Ojocaliente y causó daños a 10 viviendas.
Tras la explosión del cochebomba en Zacatecas, se reforzó la seguridad en la entidad, informó el secretario Omar García Harfuch. (Foto:Adolfo Vladimir/Cuartoscuro.)

La explosión del cochebomba en Ojocaliente, Zacatecas tuvo detrás el uso de 200 kilógramos de explosivos por parte de criminales, reveló el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Desde el 52 Batallón de Infantería de la Onceava Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, el secretario informó que en ese episodio de violencia ocurrido el pasado domingo 30 de agosto resultaron 11 personas heridas y varias viviendas tuvieron daños físicos.

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"Las primeras diligencias estiman que se usaron aproximadamente 200 kilogramos de material exclusivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, también provocó daños severos en 10 viviendas, daños menores en otras 53 y afectaciones en 15 vehículos", detalló.

Durante la celebración de las fiesta patronal del Ojocaliente se registró el evento de violencia el pasado domingo. El secretario de gobierno del estado, Rodrigo Reyes, informó que el explosivo fue colocado en un automóvil particular.

El secretario de Seguridad Pública informó que detrás de la violencia que atraviesa Zacatecas está la disputa entre las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico.

"En distintas regiones del Estado persiste una confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. Esa disputa sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades. Precisamente una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que mantiene células delictivas de Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico", indicó.

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Por la explosión del cochebomba se detuvieron a tres personas: Juan Pedro "N",señalado como el responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia, y posteriormente se aprehendió a Hipólito "N" y Miguel "N", .señalados por realizar labores de vigilancia para realizar la agresión.

Tras este episodio de violencia, se reforzó la seguridad en Zacatecas.

"Se ha fortalecido la seguridad en Zacatecas tras la agresión en Ojocaliente. La mesa de seguridad acordó reforzar el operativo en la zona con las participaciones de todas las instituciones del gabinete de seguridad federal, en total coordinación con las autoridades estatales", informó Harfuch.

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Disminuyen homicidios 96%: SESNP

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que entre 2021 y 2026 el homicidio doloso muestra una reducción de 96%.

Explicó que el 2021 el estado llegó a uno de los niveles más altos de violencia con 4.5 homicidios dolosos por día, pero el delito fue disminuyendo hasta llegar a 0.2 en 2026.

"Entre 2015 y 2021 se registró un incremento sostenido en este índice hasta alcanzar su punto máximo en ese último año, en 2021, a partir de 2022, esta tendencia se revirtió y comenzó una reducción que se ha mantenido hasta este año en el que se registra el menor promedio diario de homicidios dolosos de toda la serie", indicó.

Detalló que en la percepción de inseguridad también hay una reducción. Mientras en diciembre de 2022 el 94.8% de los habitantes se sentían inseguros, en junio de 2026, el porcentaje fue de 75%.

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