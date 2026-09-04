Cochebomba en Zacatecas: usaron 200 kilógramos de explosivos, revela Harfuch

"Las primeras diligencias estiman que se usaron aproximadamente 200 kilogramos de material exclusivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, también provocó daños severos en 10 viviendas, daños menores en otras 53 y afectaciones en 15 vehículos", detalló.

Durante la celebración de las fiesta patronal del Ojocaliente se registró el evento de violencia el pasado domingo. El secretario de gobierno del estado, Rodrigo Reyes, informó que el explosivo fue colocado en un automóvil particular.

El secretario de Seguridad Pública informó que detrás de la violencia que atraviesa Zacatecas está la disputa entre las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico.

"En distintas regiones del Estado persiste una confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. Esa disputa sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades. Precisamente una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que mantiene células delictivas de Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico", indicó.



Por la explosión del cochebomba se detuvieron a tres personas: Juan Pedro "N",señalado como el responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia, y posteriormente se aprehendió a Hipólito "N" y Miguel "N", .señalados por realizar labores de vigilancia para realizar la agresión.

Tras este episodio de violencia, se reforzó la seguridad en Zacatecas.

"Se ha fortalecido la seguridad en Zacatecas tras la agresión en Ojocaliente. La mesa de seguridad acordó reforzar el operativo en la zona con las participaciones de todas las instituciones del gabinete de seguridad federal, en total coordinación con las autoridades estatales", informó Harfuch.