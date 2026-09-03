En los últimos meses, el Gobierno de Donald Trump implementó una política de triangulación en la deportación de migrantes mexicanos. En lugar de ser enviados directamente a México, algunos connacionales son trasladados a países de Centroamérica.

Esta medida afecta a los migrantes y sus familias, debido a que deben realizar su retorno a México por vía terrestre desde países donde no conocen a nadie.

Al respecto, el director del INM explicó que, cuando se tiene conocimiento del envío de migrantes mexicanos a otras naciones, se solicita la intervención de los consulados para establecer contacto directo con los connacionales.

“Nosotros lo hemos hecho con nuestros pares en Centroamérica y reciben un trato humano al que agradecemos de forma importante a los países que nos hacen favor de recibirlos y de manera inmediata se ordena su traslado, por vía terrestre de Guatemala y Honduras, donde lo recibimos en la frontera sur”, detalló.



Una vez en territorio mexicano, las autoridades les entregan su carta de repatriación y los incorporan a los servicios del programa “México te abraza” , mediante el cual reciben un apoyo económico único de 2,000 pesos para facilitar su traslado a sus lugares de origen. Además, se les brindan hasta tres días de alojamiento, alimentos y artículos de primera necesidad.

También se les proporciona afiliación inmediata por tres meses al IMSS-Bienestar, así como apoyo para obtener su acta de nacimiento y su Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

En el caso de los mexicanos enviados a Costa Rica, su traslado a México se realizó vía aérea.