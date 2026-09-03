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Gobierno de Donald Trump envió a 2,900 mexicanos deportados a Centroamérica

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no tiene motivos para enviar a los connacionales a otros países.
jue 03 septiembre 2026 10:44 AM
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migrantes mexicanos en estación migratoria del INM
Los mexicanos que son enviados a Centroamérica son trasladados por tierra a México. (Foto:Manuel Sánchez/Cuartoscuro.)

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, informó que 2,900 migrantes mexicanos fueron deportados por el Gobierno de Estados Unidos a países de Centroamérica.

“Sí sigue lamentablemente. Tenemos datos en donde ha sido 2,900 mexicanos enviados a otros países como son Guatemala, Honduras y 20 connacionales a Costa Rica”, detalló.

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En los últimos meses, el Gobierno de Donald Trump implementó una política de triangulación en la deportación de migrantes mexicanos. En lugar de ser enviados directamente a México, algunos connacionales son trasladados a países de Centroamérica.

Esta medida afecta a los migrantes y sus familias, debido a que deben realizar su retorno a México por vía terrestre desde países donde no conocen a nadie.

Al respecto, el director del INM explicó que, cuando se tiene conocimiento del envío de migrantes mexicanos a otras naciones, se solicita la intervención de los consulados para establecer contacto directo con los connacionales.

“Nosotros lo hemos hecho con nuestros pares en Centroamérica y reciben un trato humano al que agradecemos de forma importante a los países que nos hacen favor de recibirlos y de manera inmediata se ordena su traslado, por vía terrestre de Guatemala y Honduras, donde lo recibimos en la frontera sur”, detalló.

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Una vez en territorio mexicano, las autoridades les entregan su carta de repatriación y los incorporan a los servicios del programa “México te abraza” , mediante el cual reciben un apoyo económico único de 2,000 pesos para facilitar su traslado a sus lugares de origen. Además, se les brindan hasta tres días de alojamiento, alimentos y artículos de primera necesidad.

También se les proporciona afiliación inmediata por tres meses al IMSS-Bienestar, así como apoyo para obtener su acta de nacimiento y su Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

En el caso de los mexicanos enviados a Costa Rica, su traslado a México se realizó vía aérea.

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El director del INM informó que la totalidad de los mexicanos enviados a Centroamérica ya se encuentra en territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a la medida implementada por el Gobierno de Donald Trump.

“No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, a algún país de Centroamérica. Ninguna razón”, dijo.

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La presidenta señaló que, más allá de la inconformidad por esta medida, su gobierno está atendiendo a los migrantes para que puedan regresar de inmediato a México, para lo cual ya se cuenta con vehículos contratados.

“Tenemos un acuerdo con estos países y nuestros consulados están pendientes en el momento en que llegan, los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y puedan venir de inmediato a México”, agregó.

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migrantes deportaciones conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

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