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México

¿Quién es Fernando Farías Laguna? El contralmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal

Los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son señalados por autoridades federales por encabezar la red de huachicol fiscal.
vie 24 abril 2026 09:12 AM
¿Quién es Fernando Farías Laguna y qué hizo el contralmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal?
La detención del contralamirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, se realizó en Argentina. (Foto: @gabysalido )

La detención en Argentina del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, por estar presuntamente vinculado en una red de huachicol fiscal resalta por ser uno de los sobrinos políticos del extitular de la misma dependencia, Rafael Ojeda Durán, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La detención la dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch a través de un mensaje en su cuenta en 𝕏 donde agradeció a las autoridades del país sudamericano por su colaboración.

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Fernando Farías Laguna contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, además de una ficha roja emitida por Interpol para su localización internacional.

La embajada de Estados Unidos en México define al huachicol fiscal como la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos. Este tema cobró relevancia después de que en septiembre de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informara sobre la detención de 14 personas que estaban involucradas en este delito, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien actualmente está preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es Fernando Farías Laguna?

Desempeñó diversos cargos dentro de la Semar, entre éstos destacan el de director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina; y subdirector de Enlace protocolario del Sistema Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval.

También fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control Personal, comandante de la sexta Flotilla, T y subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.

Se prevé que este 24 de abril se lleve a cabo su primera audiencia en Argentina ante un juez quien le informará sobre el proceso de extradición que solicita México por los delitos que se le imputan.

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Luis Lemus Ramos fue el alias que utilizó para ingresar a Argentina con un documento falso que lo identifica como originario de Guatemala y con fecha de nacimiento en octubre de 1980, informó la Ministra de Seguridad ese país, Alejandra Monteoliva.

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Mañanera Informe Seguridad
México

Fernando Farías Laguna, líder de red de huachicol fiscal, es detenido en Argentina

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando, mandos de la Semar, son señalados por autoridades federales por presuntamente encabezar la red de huachicol. Uno ya está preso en el penal del Altiplano en el Estado de México. Ambos son dos sobrinos políticos de Ojeda Durán.

A inicios de 2026, fue asesinado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, quien denunció ante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, la forma en que mandos de la Semar llevaban a cabo el desfalco millonario que generó daños al erario por más de 600,000 millones de pesos.

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Así funciona el huachicol fiscal

1.- Robo y traslado: Cárteles transportan crudo mexicano a Texas, EU, por ductos o camiones.

2.- Lavado: Los cómplices intermediarios lo legalizan y lo venden a refinerías en EU.

3.- Refinado y Exportación : El combustible se refina y se exporta de nuevo a México de manera oculta o con mal etiquetado.

4.- Fraude aduanal: Falsifican documentos y usan empresas fachadas para pasar el producto.

5.- Venta al público: El combustible llega a algunas gasolineras mexicanas y se vende como legítimo.

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huachicoleros Secretaría de Marina

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