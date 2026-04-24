¿Quién es Fernando Farías Laguna y qué hizo el contralmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal?

Fernando Farías Laguna contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, además de una ficha roja emitida por Interpol para su localización internacional.

La embajada de Estados Unidos en México define al huachicol fiscal como la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos. Este tema cobró relevancia después de que en septiembre de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informara sobre la detención de 14 personas que estaban involucradas en este delito, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien actualmente está preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es Fernando Farías Laguna?

Desempeñó diversos cargos dentro de la Semar, entre éstos destacan el de director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina; y subdirector de Enlace protocolario del Sistema Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval.

También fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control Personal, comandante de la sexta Flotilla, T y subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.

Se prevé que este 24 de abril se lleve a cabo su primera audiencia en Argentina ante un juez quien le informará sobre el proceso de extradición que solicita México por los delitos que se le imputan.