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“¿Qué se lleva uno?”: Sheinbaum revela qué heredará a sus hijos y dice que aún no tiene testamento político

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella optó por heredar en vida por lo que solo tiene como propiedad un departamento en la zona de Santa Úrsula Coapa.
jue 03 septiembre 2026 09:53 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que también las regalías por las ventas de sus libros las heredó en vida a sus hijos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que no tiene preparado su testamento político, pero considera que el mejor legado que puede dejar es su reputación y lo que piensa el pueblo de México.

En el mes del testamento, la mandataria federal planteó que tampoco tiene listo su testamento personal, pues ella optó por heredar en vida a sus hijos a quienes también ya les destinó las regalías de su libro Diario de una transición histórica.

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“No tengo listo mi testamento normal. Tengo una propiedad, que es un departamento de interés social en Santa Úrsula Coapa, pegado al exestadio Azteca. Es de mi propiedad porque realmente estoy heredando en vida a mis hijos, así pienso. Ahora las regalías del libro que obtuve también se las di a mis hijos”, comentó.

En el año 2022, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya tenía su testamento político, en el que incorporó una sugerencia sobre quién podría ser su sustituto en caso de faltar.

“Hice una recomendación respetuosa porque la Constitución establece un procedimiento para el presidente sustituto, sin embargo, son momentos delicados y apunté sobre cómo veía yo el futuro, cómo podría ser la vida pública hacia adelante”, detalló.

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Su testamento político lo elaboró para que en caso de faltar, su ausencia no propiciara ingobernabilidad en el país. En el año en que el presidente informó sobre su testamento fue sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional .

Sobre el testamento político, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no lo tiene preparado, pero tiene claro lo que se lleva uno, pero también lo que hereda.

“¿Qué se lleva uno al final?’ Lo que piensa la gente, su reputación, lo que piensan los hijos de su madre, sus nietos, y lo que piense el pueblo de México. Y ese es el mejor legado que se pueda dejar”, indicó la mandataria federal.

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AMLO está en el corazón de México

La presidenta consideró que en el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, logró quedarse en el corazón de los mexicanos, aunque a varios no les guste.

“Está en el corazón del pueblo de México, por más que digan lo que digan, que sigan hablando de él, por más que no le guste a alguno, él se quedó en el corazón del pueblo y eso no va a cambiar”, destacó.

Dijo que en el caso de otros expresidentes de México, ellos son recordados por “corruptos”, “entreguistas” o por haber dejado una “estela de muertes”.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra retirado de la vida pública y está enfocado en escribir su segundo libro tras dejar el Poder Ejecutivo Federal en octubre de 2024. En noviembre pasado presentó "Grandeza", un texto en el que exalta la cultura de México.

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