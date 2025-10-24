El libro de Claudia Sheinbaum ya está disponible, ¿de qué trata Diario de una transición histórica?

A partir de este fin de semana ya se podrá adquirir “Diario de una Transición Histórica”, el primer libro que publica Claudia Sheinbaum como presidenta de México y en el que cuenta cómo fue el proceso de cambio de gobierno con su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
“Ya salió. Este fin de semana ya lo van a poder encontrar en las librerías. Diario de una Transición Histórica, ya lo pueden encontrar”, dijo al finalizar la conferencia matutina.
¿De qué trata Diario de una transición histórica?
En el texto de 248 páginas, la presidenta afirma que es "uno de los momentos más extraordinarios" que entrelazan su vida con la historia del país.
La presidenta compartió que le tomó tiempo escribir sobre este proceso de transición con López Obrador.
“Fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, comentó.
De acuerdo con la descripción del libro, el texto también es un reconocimiento al expresidente López Obrador, a quien la presidenta califica como un líder que supo encabezar el rumbo del pueblo mexicano.
“También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, refiere.
¿Cuánto cuesta el libro de Claudia Sheinbaum?
Bajo la editorial Planeta, “Diario de una Transición Histórica” puede ser adquirido en librerías por 298 pesos.
Sheinbaum no solo fue la elegida por Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata presidencial de México, también heredó los escenarios públicos donde se formó el exmandatario federal. Los miles de asistentes no lo olvidan y así se vio en los eventos que realizó la mandataria federal en el Zócalo por sus primeros 100 días de gobierno, en enero pasado, y por sus primeros años en el poder, el 1 de octubre.
Aunque Sheinbaum ya es la titular del Poder Ejecutivo, en la plancha de la Constitución aún se ve la imagen del exmandatario en muñecos, tazas, llaveros, sombrillas, libros, gorras, banderas y retratos, una imagen que refuerza la presidenta con las constantes menciones al exmandatario en las conferencias mañaneras, giras y ahora con su libro.