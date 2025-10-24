El libro de Claudia Sheinbaum ya está disponible, ¿de qué trata Diario de una transición histórica?

¿De qué trata Diario de una transición histórica?

En el texto de 248 páginas, la presidenta afirma que es "uno de los momentos más extraordinarios" que entrelazan su vida con la historia del país.

La presidenta compartió que le tomó tiempo escribir sobre este proceso de transición con López Obrador.

“Fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, comentó.

El libro ya puede ser adquirido en liberías y en tiendas en internet. (Foto: Presidencia de México.)

De acuerdo con la descripción del libro, el texto también es un reconocimiento al expresidente López Obrador, a quien la presidenta califica como un líder que supo encabezar el rumbo del pueblo mexicano.

“También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, refiere.

¿Cuánto cuesta el libro de Claudia Sheinbaum?

Bajo la editorial Planeta, “Diario de una Transición Histórica” puede ser adquirido en librerías por 298 pesos.