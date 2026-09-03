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El Paquete Económico 2027 busca frenar la evasión fiscal y combatir el huachicol, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Paquete Económico tiene el objetivo de terminar con la evasión fiscal y combatir el huachicol porque lo que prevé que haya trazabilidad en el IEPS a combustibles.
jue 03 septiembre 2026 09:17 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la esencia del Paquete Económico es frenar la evasión de impuestos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la esencia del Proyecto del Paquete Económico 2027 será evadir la evasión fiscal, pues dijo que aunque se ha combatido el problema, aún hay factureras y evasión al fisco.

"¿En qué consiste esencialmente? En disminuir la evasión, ese es el objetivo. Lamentablemente todavía sigue habiendo problemas de factureras y de evasión al fisco. Todo lo que queremos, bajo distintos mecanismos, es garantizar que no hay evasión", planteó.

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La próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Poder Legislativo su propuesta de Paquete Económico para el que será su tercer año de gobierno. Sobre si habrá nuevos impuestos, la presidenta pidió esperar y aseguró que el objetivo de su proyecto es terminar con la evasión fiscal.

Anunció que otro de los objetivos es que en el caso de los combustibles haya trazabilidad en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que ayudaría a combatir el huachicol.

"Por ejemplo, el IEPS que pagas a la hora de la importación pueda tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera. En eso está trabajando el SAT, no puede ser de inmediato porque tiene que adecuarse el SAT. Pero les adelanto, esa es una de las propuestas", dijo la mandataria federal.

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El huachicol fiscal es uno de los delitos que más afectaciones ha tenido al erario debido a que se ha detectado que ingresa a México combustible pero etiquetado como otras sustancias, ello para evadir el pago de impuestos correspondientes.

Aunque no hay un cálculo exacto de la afectación a las finanzas públicas, la Procuraduría Fiscal estima un daño por alrededor de 600,000 millones de pesos.

La mandataria federal aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, si no evitar la evasión del pago de las tributaciones.

"No es nuevo impuesto, obviamente, es el mismo que existe hasta ahora, pero que combate la elevación fiscal", añadió en su conferencia de prensa de este jueves.

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¿Habrá nuevos impuestos?

La presidenta Sheinbaum ha rechazado crear nuevos impuestos o enviar una reforma fiscal para que su gobierno tenga más recursos para el gasto público. Su propuesta es disminuir el margen de aquellos que no los pagaban o que logran algún tipo de evasión fiscal con "trampas".

El año 2025, se alcanzó récord de recaudación con 487,446 millones de pesos (mdp) más, respecto a 2024. La cifra del año anterior representó un aumento histórico de 4.8% en términos reales.

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El gobierno federal ha puesto la mira en combatir las facturas falsas y las factureras mediante las que se evita pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) el Especial sobre Producción y Servicios, y también en las aduanas por donde pueden ingresar productos sin pagar los impuestos correspondientes.

Para este año, el gobierno federal espera recaudar 496,309 mdp más que el año pasado.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Paquete económico

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