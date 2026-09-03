El Paquete Económico 2027 busca frenar la evasión fiscal y combatir el huachicol, dice Sheinbaum

La próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Poder Legislativo su propuesta de Paquete Económico para el que será su tercer año de gobierno. Sobre si habrá nuevos impuestos, la presidenta pidió esperar y aseguró que el objetivo de su proyecto es terminar con la evasión fiscal.

Anunció que otro de los objetivos es que en el caso de los combustibles haya trazabilidad en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que ayudaría a combatir el huachicol.

"Por ejemplo, el IEPS que pagas a la hora de la importación pueda tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera. En eso está trabajando el SAT, no puede ser de inmediato porque tiene que adecuarse el SAT. Pero les adelanto, esa es una de las propuestas", dijo la mandataria federal.



El huachicol fiscal es uno de los delitos que más afectaciones ha tenido al erario debido a que se ha detectado que ingresa a México combustible pero etiquetado como otras sustancias, ello para evadir el pago de impuestos correspondientes.

Aunque no hay un cálculo exacto de la afectación a las finanzas públicas, la Procuraduría Fiscal estima un daño por alrededor de 600,000 millones de pesos.

La mandataria federal aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, si no evitar la evasión del pago de las tributaciones.

"No es nuevo impuesto, obviamente, es el mismo que existe hasta ahora, pero que combate la elevación fiscal", añadió en su conferencia de prensa de este jueves.