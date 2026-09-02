"No hay nada que no se investigue, pero pues tiene que basarse en evidencias científicas, porque si no, pues es lo que dice una revista, un periódico, una red. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente", aseguró.

Al ser cuestionada sobre si la Secretaría de Hacienda cuenta con información sobre el empresario vinculado con el hijo del expresidente López Obrador, Sheinbaum lo confirmó: "Sí, y también la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno".

Esta semana, el diario Reforma publicó que la SHCP solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción en contra de los dueños de Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco vinculada con Jorge Amílcar Olán y a la que se atribuyen presuntos delitos de huachicol fiscal que presuntamente ocasionaron daños al fisco por más de 800 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, Portacelis Gas and Oil tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles que ingresaron a México en ferrotanques con información falsa, lo que habría generado un daño por 834 millones de pesos.

Durante la conferencia de este miércoles, la presidenta planteó que la Fiscalía General de la República puede investigar todos los aspectos relacionados con el caso de Portacelis Gas and Oil.







Suspenden 63 permisos aduanales por vínculos con huachicol

La presidenta informó que, durante lo que va de su gobierno, se han suspendido 63 permisos de agentes aduanales tras detectar irregularidades presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible.

“Tiene que ver con irregularidades que presuntamente pudieran relacionarse con contrabando de combustible o con algunas otras irregularidades. Recuerden que nosotros cambiamos la Ley de Aduanas, también se fortaleció mucho la Agencia de Aduanas de México, con la nueva ley”, indicó.

Sheinbaum recordó que, con la nueva legislación, los agentes aduanales pueden ser sujetos de responsabilidades cuando son corresponsables de algún delito.