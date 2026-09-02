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Información del amigo de “Andy” ya la tiene Hacienda y Anticorrupción, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que cuando hay evidencias, todo se investiga de manera penal y administrativamente.
mié 02 septiembre 2026 12:28 PM
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Andrés Manuel López Beltrán es captado entre la multitud en un evento de Morena.
Imagen ilustrativa. Andrés Manuel López Beltrán, entonces secretario de Organización Morena, acudió como invitado a la concentración en el zócalo capitalino de los "7 años de transformación". (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Anticorrupción y de Buen Gobierno cuentan con información sobre Jorge Amílcar Olán, empresario señalado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy".

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal afirmó que en su gobierno se investigan todas las acusaciones , aunque subrayó que estas deben sustentarse con evidencias.

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"No hay nada que no se investigue, pero pues tiene que basarse en evidencias científicas, porque si no, pues es lo que dice una revista, un periódico, una red. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente", aseguró.

Al ser cuestionada sobre si la Secretaría de Hacienda cuenta con información sobre el empresario vinculado con el hijo del expresidente López Obrador, Sheinbaum lo confirmó: "Sí, y también la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno".

Esta semana, el diario Reforma publicó que la SHCP solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción en contra de los dueños de Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco vinculada con Jorge Amílcar Olán y a la que se atribuyen presuntos delitos de huachicol fiscal que presuntamente ocasionaron daños al fisco por más de 800 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, Portacelis Gas and Oil tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles que ingresaron a México en ferrotanques con información falsa, lo que habría generado un daño por 834 millones de pesos.

Durante la conferencia de este miércoles, la presidenta planteó que la Fiscalía General de la República puede investigar todos los aspectos relacionados con el caso de Portacelis Gas and Oil.

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Suspenden 63 permisos aduanales por vínculos con huachicol

La presidenta informó que, durante lo que va de su gobierno, se han suspendido 63 permisos de agentes aduanales tras detectar irregularidades presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible.

“Tiene que ver con irregularidades que presuntamente pudieran relacionarse con contrabando de combustible o con algunas otras irregularidades. Recuerden que nosotros cambiamos la Ley de Aduanas, también se fortaleció mucho la Agencia de Aduanas de México, con la nueva ley”, indicó.

Sheinbaum recordó que, con la nueva legislación, los agentes aduanales pueden ser sujetos de responsabilidades cuando son corresponsables de algún delito.

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Explicó que el año pasado la recaudación aduanera aumentó cerca de 250,000 millones de pesos respecto de 2024. Sin embargo, agregó, durante los primeros meses de este año no se alcanzaron las metas previstas, en parte debido al tipo de cambio frente al dólar.

"Si no hubiera honestidad en la administración y los controles necesarios y el cambio en la ley, no se tendrían estos resultados", aseguró.

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Sobre el caso de huachicol que involucra a elementos de la Marina, la presidenta pidió a la Fiscalía General de la República informar sobre la red que presuntamente involucra a marinos y empresarios .

“Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red, y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”, dijo.

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Claudia Sheinbaum huachicoleros conferencia mañanera

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