Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum acusa a Estados Unidos de querer dividir a su gabinete de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno estadounidese busca intervenir en México "hablando bien" de unos funcionarios mexicanos y mal de otros, sin embargo, afirmó que fracasarán.
mié 02 septiembre 2026 09:29 AM
Añadir Expansión Política en Google
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuh, camina junto a Terry Cole, director de la DEA.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es reconocido por el director de la DEA, Terry Cole, como un amigo y un hombre de confianza. (Foto: SSP)

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al Gobierno de Estados Unidos de intentar dividir a su gabinete de seguridad mediante elogios hacia algunos funcionarios y críticas hacia otros. Sin embargo, aseguró que esa estrategia fracasará debido a la coordinación y unidad que existe entre los integrantes del gabinete.

"Buscan dividirnos internamente, es una de sus estrategias, no de ahora. de siempre. Generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, generar divisiones al interior del gabinete federal. Son tácticas que usan de injerencias. Lo que pasa es que se topan con pared", apuntó.

Publicidad

Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que, hace unos días, Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), reconociera al secretario de Seguridad , Omar García Harfuch, como un "socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que cualquier intento de dividir a su gabinete fracasará, pues, aseguró, no existen diferencias entre los principales funcionarios encargados de la seguridad del país.

"El general secretario, el almirante secretario, Omar (García), la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica, que son las principales instituciones que participan del gabinete, tienen una coordinación extraordinaria y mucha colaboración, mucho entendimiento. No hay divisiones al interior", dijo.

Se topan con pared porque el gabinete de seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme"
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Te puede interesar:

harfuch-dea-soberania
México

Frente a la DEA en Argentina, Harfuch llama a la cooperación y respeto a la soberanía

Sheinbaum también señaló que desde Estados Unidos existen intereses para debilitar a gobiernos independientes que defienden su soberanía, como el mexicano. No obstante, afirmó que esos intentos no tendrán éxito.

La mandataria recordó además que en Estados Unidos está en marcha un proceso electoral, por lo que algunos políticos y funcionarios recurren a México como parte de sus estrategias de campaña.

"Usan muchas veces a México como parte de su elección. Como hemos dicho, que se ocupen de los asuntos de allá. Acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos, como lo hemos hecho hasta ahora, que ha habido muy buena coordinación y ellos también han entendido nuestra posición soberana", planteó.

Publicidad

Como muestra de la unidad y coordinación que, según la presidenta, existe dentro del gabinete de Seguridad, destacó los resultados obtenidos en la reducción de homicidios dolosos.

"Los resultados que tenemos de 51% de reducción de homicidios no se podrían tener si no hay coordinación del Gabinete de Seguridad y con la Fiscalía también. Porque aunque la Fiscalía es autónoma, pues hay mucha coordinación y colaboración en todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada y otros delitos", destacó.

Te puede interesar:

En la imagen aparecen tres fotografías conocidas de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco.
México

Harfuch llamó a director de la DEA para informarle sobre operativo contra ''El Mencho''

De acuerdo con expertos en seguridad pública, el secretario García Harfuch goza de la confianza de Estados Unidos debido a los resultados que ha conseguido en temas de interés para ese país, como el combate al tráfico de fentanilo y la detención de objetivos prioritarios.

"El Gabinete de Seguridad para ellos está dando resultados. Les genera confianza tener un personaje que quizás está actuando bajo sus intereses, con intercambio de información”, explicó Alberto Guerrero.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Omar García Harfuch conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad