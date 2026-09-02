Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que, hace unos días, Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), reconociera al secretario de Seguridad , Omar García Harfuch, como un "socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que cualquier intento de dividir a su gabinete fracasará, pues, aseguró, no existen diferencias entre los principales funcionarios encargados de la seguridad del país.

"El general secretario, el almirante secretario, Omar (García), la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica, que son las principales instituciones que participan del gabinete, tienen una coordinación extraordinaria y mucha colaboración, mucho entendimiento. No hay divisiones al interior", dijo.

Se topan con pared porque el gabinete de seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme" Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sheinbaum también señaló que desde Estados Unidos existen intereses para debilitar a gobiernos independientes que defienden su soberanía, como el mexicano. No obstante, afirmó que esos intentos no tendrán éxito.

La mandataria recordó además que en Estados Unidos está en marcha un proceso electoral, por lo que algunos políticos y funcionarios recurren a México como parte de sus estrategias de campaña.

"Usan muchas veces a México como parte de su elección. Como hemos dicho, que se ocupen de los asuntos de allá. Acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos, como lo hemos hecho hasta ahora, que ha habido muy buena coordinación y ellos también han entendido nuestra posición soberana", planteó.