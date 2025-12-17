Funcionario removido de aduanas alertó sobre buque con huachicol, dice Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, fue decisión de Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, separar de su cargo a Alex Tonatiuh Márquez, a quien el gobierno de Estados Unidos determinó suspenderle la visa.

Sobre si hay indicios de que el exfuncionario estaba relacionado con el huachicol fiscal, la presidenta sostuvo que hasta ahora no hay nada que pueda confirmarlo o descartarlo. Sin embargo, comentó que eso deberá informarlo la Secretaría Anticorrupción, la cual está a cargo de Raquel Buenrostro.

“Si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si hay alguna queja o alguna noticia, siempre se hacen investigaciones”, indicó.

Al preguntarle si era un buen funcionario, la presidenta pidió esperar a la investigación, la cual está a cargo de la Secretaría Anticorrupción.

“Hay que investigar, pero finalmente es importante que se sepa esta información y en todo caso si hay algo que hay contra él pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas”, comentó.

Alex Tonatiuh Márquez está envuelto en la polémica debido a que se le retiró su visa, además de ser señalado por estar presuntamente vinculado con huachicol fiscal.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que, entre 2012 y 2017, Márquez Hernández adquirió de contado cuatro relojes de alta gama por más de 7.5 millones de pesos. Por ello se la ha puesto el sobrenombre de “Lord Relojes”.