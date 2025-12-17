Publicidad

presidencia

Funcionario removido de aduanas alertó sobre buque con huachicol, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hasta ahora no hay nada que indique que Alex Tonatiuh Márquez estaba involucrado en el delito de huachicol fiscal, sin embargo, afirmó que ya se investiga.
mié 17 diciembre 2025 10:26 AM
La presidenta informó que ante una queja o denuncia se hacen investigaciones como es el caso del exfuncionario Alex Tonatiuh Márquez. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alex Tonatiuh Márquez, ex director de Investigación de Aduanas, quien recientemente fue removido de su cargo, proporcionó información sobre el buque relacionado con huachicol en Tamaulipas, con lo que se abrió una investigación que involucra a la Marina.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico”, dijo este miércoles en su mañanera.

De acuerdo con la presidenta, fue decisión de Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, separar de su cargo a Alex Tonatiuh Márquez, a quien el gobierno de Estados Unidos determinó suspenderle la visa.

Sobre si hay indicios de que el exfuncionario estaba relacionado con el huachicol fiscal, la presidenta sostuvo que hasta ahora no hay nada que pueda confirmarlo o descartarlo. Sin embargo, comentó que eso deberá informarlo la Secretaría Anticorrupción, la cual está a cargo de Raquel Buenrostro.

“Si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si hay alguna queja o alguna noticia, siempre se hacen investigaciones”, indicó.

Al preguntarle si era un buen funcionario, la presidenta pidió esperar a la investigación, la cual está a cargo de la Secretaría Anticorrupción.

“Hay que investigar, pero finalmente es importante que se sepa esta información y en todo caso si hay algo que hay contra él pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas”, comentó.

presidencia

Alex Tonatiuh Márquez dejó su cargo en Aduanas, informa Sheinbaum

Alex Tonatiuh Márquez está envuelto en la polémica debido a que se le retiró su visa, además de ser señalado por estar presuntamente vinculado con huachicol fiscal.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que, entre 2012 y 2017, Márquez Hernández adquirió de contado cuatro relojes de alta gama por más de 7.5 millones de pesos. Por ello se la ha puesto el sobrenombre de “Lord Relojes”.

