Se aplaza audiencia de contralmirante acusado de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.

Horas antes de la audiencia, Farías Laguna obtuvo un amparo para evitar que se le imponga prisión preventiva cuando acuda a declarar.

A diferencia de su hermano, el vicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, Fernando no ha sido detenido por la red de huachicol.

En septiembre, el gobierno federal desmanteló una red de personas, empresarios y servidores públicos dedicados al robo y venta ilícita de hidrocarburos.

Entre los capturados por el caso está Manuel Roberto Farías Laguna. Se trata del funcionario público de más alto rango detenido por sus probables vínculos con el llamado huachicol fiscal.

La detención del funcionario federal fue resultado de las investigaciones y seguimiento al decomiso de más de 10 millones de litros de combustible, robados el pasado mes de marzo.

En 2024, Fernando Farías fue señalado por corrupción y nepotismo dentro de la Secretaría de Marina, al estar entre los responsables de aprobar o rechazar ascensos, aumentos salariales y promociones en misiones de la institución.