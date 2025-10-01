Publicidad

México

Se aplaza audiencia de contralmirante acusado de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda. Está señalado junto a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna por la red de huachicol fiscal.
mié 01 octubre 2025 03:15 PM
SEMAR -Tampico
Autoridades de Semar han condenado la colusión de algunos elementos con el huachicol fiscal. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro )

La audiencia inicial del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado por la red de huachicol fiscal, se difirió para el próximo 20 de octubre, a petición del señalado.

Farías Laguna argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le permitió ver completa la carpeta de investigación en su contra.

La jueza encargada del caso señaló que se le da un tiempo extra a Farías para que pueda tener una defensa adecuada. También solicitó que la Guardia Nacional sea la encargada de la seguridad en la audiencia del 20 de octubre.

Fernando Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.

Horas antes de la audiencia, Farías Laguna obtuvo un amparo para evitar que se le imponga prisión preventiva cuando acuda a declarar.

A diferencia de su hermano, el vicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, Fernando no ha sido detenido por la red de huachicol.

01-DAILY-WEB-México-y-EU-vs-Huachicol.jpg
Expansión Daily

México y Estados Unidos crean un grupo binacional contra el tráfico de armas

En septiembre, el gobierno federal desmanteló una red de personas, empresarios y servidores públicos dedicados al robo y venta ilícita de hidrocarburos.

Entre los capturados por el caso está Manuel Roberto Farías Laguna. Se trata del funcionario público de más alto rango detenido por sus probables vínculos con el llamado huachicol fiscal.

La detención del funcionario federal fue resultado de las investigaciones y seguimiento al decomiso de más de 10 millones de litros de combustible, robados el pasado mes de marzo.

En 2024, Fernando Farías fue señalado por corrupción y nepotismo dentro de la Secretaría de Marina, al estar entre los responsables de aprobar o rechazar ascensos, aumentos salariales y promociones en misiones de la institución.

Tags

huachicoleros Crimen organizado Secretaría de Marina

