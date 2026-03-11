¿Prohibirán celulares en las escuelas? Sheinbaum abre debate nacional sobre el uso de los teléfonos

Sheinbaum buscará opinión de padres de familia

Al ser cuestionada sobre su postura personal, Sheinbaum evitó fijar una posición directa. Señaló que no pretende que su opinión se convierta automáticamente en una decisión de política pública, sino que la medida se discuta de manera amplia con los actores involucrados.

“Nosotros queremos que esto sea una debate, que no venga solamente de una decisión de la presidenta o del Gobierno, evidentemente es algo que es indispensable hablar entre los padres y madres de familia, hay una parte de participación de las familias en esto”, dijo.

La mandataria insistió en que el uso de teléfonos móviles y redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes es un tema que también involucra a las familias, por lo que consideró necesario que el debate incluya su participación para definir qué medidas podrían adoptarse.

“No quisiera yo que mi opinión personal se convirtiera en una ley, sino más bien que se abra el debate público nacional, en todos los ámbitos, donde participen padres y madres de familia para que podamos tomar una decisión en ese sentido.

Respecto a cuándo podría iniciarse formalmente este debate nacional, la presidenta adelantó que será el titular de la SEP, Mario Delgado, quien dará más detalles sobre el proceso, además de que ya se han realizado algunas mesas de discusión sobre el tema.