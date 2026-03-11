Publicidad

México

¿Prohibirán celulares en las escuelas? Sheinbaum abre debate nacional sobre el uso de los teléfonos

La presidenta planteó abrir un debate nacional con padres, docentes y autoridades para definir cómo deben usarse los dispositivos móviles en la educación básica.
mié 11 marzo 2026 10:02 AM
sheinbaum
Claudia Sheinbaum propone abrir debate nacional sobre celulares en escuelas. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno busca abrir un debate nacional para analizar una posible prohibición o regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya inició mesas de análisis para discutir el tema con distintos sectores.

Sheinbaum buscará opinión de padres de familia

Al ser cuestionada sobre su postura personal, Sheinbaum evitó fijar una posición directa. Señaló que no pretende que su opinión se convierta automáticamente en una decisión de política pública, sino que la medida se discuta de manera amplia con los actores involucrados.

“Nosotros queremos que esto sea una debate, que no venga solamente de una decisión de la presidenta o del Gobierno, evidentemente es algo que es indispensable hablar entre los padres y madres de familia, hay una parte de participación de las familias en esto”, dijo.

La mandataria insistió en que el uso de teléfonos móviles y redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes es un tema que también involucra a las familias, por lo que consideró necesario que el debate incluya su participación para definir qué medidas podrían adoptarse.

“No quisiera yo que mi opinión personal se convirtiera en una ley, sino más bien que se abra el debate público nacional, en todos los ámbitos, donde participen padres y madres de familia para que podamos tomar una decisión en ese sentido.

Respecto a cuándo podría iniciarse formalmente este debate nacional, la presidenta adelantó que será el titular de la SEP, Mario Delgado, quien dará más detalles sobre el proceso, además de que ya se han realizado algunas mesas de discusión sobre el tema.

Acuerdo con plataformas digitales

En la misma conferencia matutina, Sheinbaum firmó un acuerdo con varias plataformas digitales para fortalecer la atención de denuncias relacionadas con violencia digital. En el convenio participaron empresas como Google, Meta Platforms y TikTok.

La red social X, propiedad de Elon Musk, no estuvo presente en la firma del acuerdo.

¿Qué ha dicho Mario Delgado?

El pasado 4 de marzo, el titular de la SEP, Mario Delgado, advirtió que México debe discutir cómo regular el uso de celulares y otras tecnologías dentro de las escuelas para proteger el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes.

Durante un foro sobre el impacto de las pantallas en la educación, el funcionario señaló que el uso constante y sin reglas de dispositivos puede afectar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia en las aulas. También alertó sobre riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting y la exposición a contenidos inapropiados.

Delgado indicó que la solución no es eliminar la tecnología, sino establecer reglas basadas en evidencia que permitan crear entornos escolares más seguros y saludables para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el funcionario recordó que decenas de países ya han adoptado restricciones o regulaciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas.

