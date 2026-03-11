¿Prohibirán celulares en las escuelas? Sheinbaum abre debate nacional sobre el uso de los teléfonos

¿Qué ha dicho Mario Delgado?
El pasado 4 de marzo, el titular de la SEP, Mario Delgado, advirtió que México debe discutir cómo regular el uso de celulares y otras tecnologías dentro de las escuelas para proteger el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes.
Durante un foro sobre el impacto de las pantallas en la educación, el funcionario señaló que el uso constante y sin reglas de dispositivos puede afectar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia en las aulas. También alertó sobre riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting y la exposición a contenidos inapropiados.
Delgado indicó que la solución no es eliminar la tecnología, sino establecer reglas basadas en evidencia que permitan crear entornos escolares más seguros y saludables para niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el funcionario recordó que decenas de países ya han adoptado restricciones o regulaciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas.