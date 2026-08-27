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“Sí debe restringirse”, dice Sheinbaum sobre celulares en escuelas y pide volver al “papel y lápiz”

A unos días del arranque del ciclo escolar, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de regular el uso de celulares en pues dijo que tienen un imapacto en el aprendizaje de los estudiantes
jue 27 agosto 2026 11:02 AM
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uso de celulares en niños
Un niño utiliza un celular, un dispositivo que el gobierno federal busca regular por los impactos que tiene en el desarrollo de los menores. (George Chan/Getty Images)

A unos días del arranque del ciclo escolar, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de restringir el uso de celulares en los salones de clase y regresar al “papel y lápiz”, al considerar que se ha comprobado que estos dispositivos tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos.

“Mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Ya hay esa disposición en 16 estados", planteó.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta recordó que expertos ya advirtieron sobre los efectos del uso de celulares en el desarrollo de los alumnos, por lo que consideró necesario regularlos.

"Vimos aquí en la mañanera el impacto, que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales en el crecimiento, en la conducta, en el desarrollo cognitivo de la niña, del niño en su desarrollo, me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, a lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos", comentó.

Sheinbaum señaló que restringir el uso de estos dispositivos también permitiría que los niños vuelvan a socializar durante el recreo, en lugar de utilizar ese tiempo para navegar en redes sociales.

Aunque se manifestó a favor de la restricción, la presidenta aclaró que la decisión se tomará de manera conjunta. Por ello, durante el regreso a clases se consulta a los profesores para conocer su opinión.

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"No voy a tomar personalmente la elección, si no lo que estamos haciendo es ahora consultar en los consejos técnicos de las escuelas, para que también las maestras y los maestros nos digan qué es lo que opinan", dijo.

La mandataria federal indicó que será en septiembre cuando se tome una decisión sobre el uso de celulares en las escuelas. Posteriormente, se abrirá una discusión sobre el uso de la inteligencia artificial.

Sheinbaum destacó que el debate en México no es aislado, como lo demuestra la decisión de 16 estados y de algunos países de establecer restricciones.

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Como ejemplo, mencionó a Estados Unidos, donde 29 estados demandaron a Meta , a la que señalaron de crear mecanismos que pueden resultar adictivos para niños y adolescentes, como la reproducción automática de videos y las historias de Instagram. El gigante tecnológico aceptó pagar hasta 18 millones por la demanda colectiva.

"Es un reconocimiento de que en efecto, ya en un juicio, las plataformas digitales a través de los mecanismos de los algoritmos, del scrolling infinito y de otros mecanismos, están generando adicción y problemas en el crecimiento de niñas y niños, en este caso de Estados Unidos", dijo la presidenta.

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Sheinbaum explicó que, para evitar que se interprete la medida como un intento de censura, busca que la decisión sobre los celulares se tome a partir de las consultas con la comunidad educativa.

"Para que no digan que nosotros queremos censurar o no, lo que estamos es generando una discusión, un debate público sobre el impacto que están teniendo en todas las áreas", agregó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Redes sociales

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