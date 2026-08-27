“Sí debe restringirse”, dice Sheinbaum sobre celulares en escuelas y pide volver al “papel y lápiz”

Durante su conferencia matutina, la presidenta recordó que expertos ya advirtieron sobre los efectos del uso de celulares en el desarrollo de los alumnos, por lo que consideró necesario regularlos.

"Vimos aquí en la mañanera el impacto, que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales en el crecimiento, en la conducta, en el desarrollo cognitivo de la niña, del niño en su desarrollo, me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, a lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos", comentó.

Sheinbaum señaló que restringir el uso de estos dispositivos también permitiría que los niños vuelvan a socializar durante el recreo, en lugar de utilizar ese tiempo para navegar en redes sociales.

Aunque se manifestó a favor de la restricción, la presidenta aclaró que la decisión se tomará de manera conjunta. Por ello, durante el regreso a clases se consulta a los profesores para conocer su opinión.

"No voy a tomar personalmente la elección, si no lo que estamos haciendo es ahora consultar en los consejos técnicos de las escuelas, para que también las maestras y los maestros nos digan qué es lo que opinan", dijo.

La mandataria federal indicó que será en septiembre cuando se tome una decisión sobre el uso de celulares en las escuelas. Posteriormente, se abrirá una discusión sobre el uso de la inteligencia artificial.

Sheinbaum destacó que el debate en México no es aislado, como lo demuestra la decisión de 16 estados y de algunos países de establecer restricciones.