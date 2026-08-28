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Cabeza de Vaca no puede ser candidato presidencial si está prófugo de la justicia, asegura el exministro Arturo Zaldívar

Aunque existen órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, ha sido mencionado como un posible candidato presidencial de la oposición para 2030.
vie 28 agosto 2026 12:22 PM
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Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, durante la conferencia mañanera de hoy, 28 de agosto de 2026, en Palacio Nacional.
Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó los supuestos para suspender los derechos político-electorales de una persona. (Foto: Presidencia de México)

Las personas prófugas de la justicia no podrán ser candidatas en las elecciones de 2027 y 2030, incluido el exgobernador de Tamaulipas Franciso Javier García Cabeza de Vaca.

A petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó este supuesto basado en una jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Zaldívar aclaró que la emisión de una orden de aprehensión por sí sola no implica la suspensión de los derechos político-electorales, al menos que las personas buscadas se sustraigan de la justicia.

El exministro fue cuestionado sobre si esto aplicaba en el caso de Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas emanado del PAN e investigado por los probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

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Existen órdenes de aprehensión en contra de Cabeza de Vac a , pero el político se encuentra prófugo de la justicia. Aun así, su nombre ha sido mencionado como un posible candidato presidencial de la oposición para 2030.

Aunque Zaldívar respondió que no se puede pronunciar sobre un caso en particular del que no conoce todas las condiciones, reiteró que nadie en calidad de prófugo puede ser candidato.

"Si esta persona a la que usted elude tiene orden de aprehensión, no ha comparecido ante el juez, está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia. Entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato", respondió el exministro.

"Y esto que estoy diciendo se aplica a cualquier persona que esté en esos supuestos", agregó en la conferencia mañanera de este viernes.

Analistas políticos consideran que otra acción de Sheinbaum también podría estar dedicada a Cabeza de Vaca. Se trata de su propuesta de reforma para prohibir que los gobernadores y presidentes de México tengan doble nacionalidad , como es el caso de Cabeza de Vaca.

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Este jueves, el exgobernador publicó un video en redes sociales donde reprochó que se le quiere frenar sus aspiraciones político-electorales por tener una doble nacional.

"Una cosa es defender la soberanía nacional y otra muy distinta es convertir la nacionalidad estadounidense en un elemento de sospecha", dijo.

El panista fue gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022. Durante su administración, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron irregularidades financieras y los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

En 2021, la Cámara de Diputados federal le retiró la inmunidad constitucional para que pudiera ser investigado y juzgado. Pero diversos jueces le otorgaron amparos para evitar su captura mientras seguía en el cargo.

Una vez que concluyó la gubernatura en septiembre de 2022, los tribunales revocaron los amparos y Cabeza de Vaca partió a Estados Unidos, país del que también posee la nacionalidad.

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Elecciones México 2027 Candidatos políticos Francisco García Cabeza de Vaca

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