Cabeza de Vaca no puede ser candidato presidencial si está prófugo de la justicia, asegura el exministro Arturo Zaldívar

Zaldívar aclaró que la emisión de una orden de aprehensión por sí sola no implica la suspensión de los derechos político-electorales, al menos que las personas buscadas se sustraigan de la justicia.

El exministro fue cuestionado sobre si esto aplicaba en el caso de Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas emanado del PAN e investigado por los probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Existen órdenes de aprehensión en contra de Cabeza de Vac a , pero el político se encuentra prófugo de la justicia. Aun así, su nombre ha sido mencionado como un posible candidato presidencial de la oposición para 2030.

Aunque Zaldívar respondió que no se puede pronunciar sobre un caso en particular del que no conoce todas las condiciones, reiteró que nadie en calidad de prófugo puede ser candidato.

"Si esta persona a la que usted elude tiene orden de aprehensión, no ha comparecido ante el juez, está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia. Entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato", respondió el exministro.

"Y esto que estoy diciendo se aplica a cualquier persona que esté en esos supuestos", agregó en la conferencia mañanera de este viernes.

Analistas políticos consideran que otra acción de Sheinbaum también podría estar dedicada a Cabeza de Vaca. Se trata de su propuesta de reforma para prohibir que los gobernadores y presidentes de México tengan doble nacionalidad , como es el caso de Cabeza de Vaca.