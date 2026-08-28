México recupera 5.9 millones de dólares de recursos desviados por la red de García Luna y la familia Weinberg

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó que los recursos fueron desviados a partir de la asignación de contratos entre el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado del sistema penitenciario, y diversas empresas fachada que simulaban la prestación de servicios o la venta de equipos para tareas de seguridad.

Algunas de esas compañías, entre ellas Nunvav, pertenecían a los Weinberg, una familia de origen israelí dedicada al sector de la seguridad y la tecnología, vinculada con una red de empresas fachada beneficiada con 30 contratos gubernamentales con sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.

Los recursos se desviaban por medio de cuentas en Barbados hacia Miami y otras jurisdicciones de Estados Unidos a sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.

A partir del análisis de los flujos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y, posteriormente, una demanda civil en Florida para recuperar los activos desviados por la familia Weinberg .

Algunos integrantes de la familia fueron detenidos por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado y enfrentaron un juicio civil en Florida, Estados Unidos.

El juez reconoció la legitimidad del Estado mexicano para litigar el caso y el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del país.