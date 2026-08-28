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México recupera 5.9 millones de dólares de recursos desviados por la red de García Luna y la familia Weinberg

La UIF informó que más de 5.8 millones de dólares recuperados de la red de García Luna y los Weinberg ya fueron transferidos a la Tesorería de la Federación.
vie 28 agosto 2026 11:20 AM
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Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la conferencia mañanera. (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró recuperar 5.8 millones de dólares como reparación del daño patrimonial causado por una red de desvío de recursos públicos operada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y la familia Weinberg.

De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario, condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, encabezó un esquema de desvío y lavado de dinero que, estiman, alcanzó un monto de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.

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Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó que los recursos fueron desviados a partir de la asignación de contratos entre el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado del sistema penitenciario, y diversas empresas fachada que simulaban la prestación de servicios o la venta de equipos para tareas de seguridad.

Algunas de esas compañías, entre ellas Nunvav, pertenecían a los Weinberg, una familia de origen israelí dedicada al sector de la seguridad y la tecnología, vinculada con una red de empresas fachada beneficiada con 30 contratos gubernamentales con sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.

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Los recursos se desviaban por medio de cuentas en Barbados hacia Miami y otras jurisdicciones de Estados Unidos a sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.

A partir del análisis de los flujos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y, posteriormente, una demanda civil en Florida para recuperar los activos desviados por la familia Weinberg .

Algunos integrantes de la familia fueron detenidos por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado y enfrentaron un juicio civil en Florida, Estados Unidos.

El juez reconoció la legitimidad del Estado mexicano para litigar el caso y el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del país.

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Este 25 de agosto de 2026, México recibió 5.8 millones de dólares derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades vinculadas con la familia Weinberg. Está pendiente la liquidación de otros activos.

La UIF informó que buscará más propiedades y cuentas de los Weinberg en otros países para recuperar más recursos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la recuperación de los recursos y dijo que el dinero se destinará a las escuelas de educación media superior y superior de la Montaña de Guerrero.

"Son alrededor de 100 millones de pesos, que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país", declaró.

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Sheinbaum señaló que este caso muestra que García Luna continuó con la realización de actividades ilícitas después de que fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012. Y por esos hechos existe una orden de aprehensión en su contra en México.

Aunque García Luna está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, esta investigación ya no incorporó los delitos posteriores a su cargo como secretario de Seguridad Pública.

"¿Qué pasó después de que fue secretario de Seguridad Pública? Se dedicó a hacer negocios turbios", indicó Sheinbaum.

Y agregó: "¿Cómo? Con diversas empresas que, según éstas, brindaban equipos relacionados con la seguridad, pero en realidad fueron fraudes al erario público".

En lo que va de la Administración actual, la UIF ha bloqueado 24,622 cuentas por operaciones financieras irregulares por un monto conjunto de 8,670 millones de pesos.

Del universo de cuentas bloqueadas, 7,861 pertenecían a integrantes de organizaciones criminales y 1,443 a extorsionadores.

"Una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos", dijo el titular de la UIF.

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Genaro García Luna conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

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