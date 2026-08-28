México recupera 5.9 millones de dólares de recursos desviados por la red de García Luna y la familia Weinberg

Sheinbaum señaló que este caso muestra que García Luna continuó con la realización de actividades ilícitas después de que fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012. Y por esos hechos existe una orden de aprehensión en su contra en México.
Aunque García Luna está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, esta investigación ya no incorporó los delitos posteriores a su cargo como secretario de Seguridad Pública.
"¿Qué pasó después de que fue secretario de Seguridad Pública? Se dedicó a hacer negocios turbios", indicó Sheinbaum.
Y agregó: "¿Cómo? Con diversas empresas que, según éstas, brindaban equipos relacionados con la seguridad, pero en realidad fueron fraudes al erario público".
En lo que va de la Administración actual, la UIF ha bloqueado 24,622 cuentas por operaciones financieras irregulares por un monto conjunto de 8,670 millones de pesos.
Del universo de cuentas bloqueadas, 7,861 pertenecían a integrantes de organizaciones criminales y 1,443 a extorsionadores.
"Una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos", dijo el titular de la UIF.