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México

México obtiene sentencia a favor por más de 578 mdd en caso ligado a García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el fallo deriva de un procedimiento civil impulsado en Estados Unidos para recuperar recursos.
mié 20 mayo 2026 04:15 PM
Sentencia a Genaro García Luna: Corte de EU ordena a él y a su esposa pagar 2,488 mdd
Imagen de archivo del 03 de marzo de 2017, cuando impartió el seminario sobre Seguridad Pública, Ciudadanía y Violencia en América Látina, ante un grupo de estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Un tribunal de Miami, Florida, emitió una nueva resolución judicial favorable para el Estado mexicano en el caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La sentencia obliga a integrantes de la familia Weinberg y a compañías vinculadas a cubrir un monto de 578.5 millones de dólares por los daños ocasionados al erario mexicano.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el fallo deriva de un procedimiento civil impulsado en Estados Unidos para recuperar recursos presuntamente obtenidos a través de contratos públicos irregulares y operaciones financieras asociadas a actos de corrupción.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, durante el litigio se presentaron pruebas documentales, testimoniales y elementos financieros obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional, con los cuales se acreditó la participación de diversas personas y empresas en una red de desvío y ocultamiento de recursos.

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La dependencia destacó que la condena se suma a las resoluciones dictadas previamente en mayo de 2025 en contra García Luna y su esposa, por un monto superior a los 2,448 millones de dólares.

Con esta decisión judicial, el valor total de las sentencias obtenidas por el Estado mexicano en torno a este esquema supera los 3,067 millones de dólares.

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Asimismo, se detalló que el fallo forma parte de un acuerdo que contempla la entrega de activos localizados en distintas jurisdicciones, los cuales serán liquidados para cubrir parcialmente las cantidades fijadas por la autoridad judicial estadounidense.

La UIF señaló que continuará trabajando con instancias nacionales e internacionales para dar seguimiento a la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte.

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Genaro García Luna Felipe Calderón

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