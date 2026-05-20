México obtiene sentencia a favor por más de 578 mdd en caso ligado a García Luna

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el fallo deriva de un procedimiento civil impulsado en Estados Unidos para recuperar recursos presuntamente obtenidos a través de contratos públicos irregulares y operaciones financieras asociadas a actos de corrupción.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, durante el litigio se presentaron pruebas documentales, testimoniales y elementos financieros obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional, con los cuales se acreditó la participación de diversas personas y empresas en una red de desvío y ocultamiento de recursos.

La dependencia destacó que la condena se suma a las resoluciones dictadas previamente en mayo de 2025 en contra García Luna y su esposa, por un monto superior a los 2,448 millones de dólares.

Con esta decisión judicial, el valor total de las sentencias obtenidas por el Estado mexicano en torno a este esquema supera los 3,067 millones de dólares.