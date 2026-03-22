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México

Departamento de Justicia de EU pide rechazar apelación de García Luna

En octubre de 2024, el juez Brian Cogan sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Felipe Calderón, a 38 años de prisión y al pago de una multa de 2 millones de dólares.
dom 22 marzo 2026 11:43 AM
Genaro-Garcia-Luna
Imagen de archivo del 3 de marzo de 2017. Genaro García Luna impartió el seminario sobre Seguridad Pública, Ciudadanía y Violencia en América Látina ante un grupo de estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). (Cuartoscuro/Tercero Díaz)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazar la apelación presentada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, en relación con su condena por narcotráfico y crimen organizado.

En un documento firmado por el fiscal especial Adam Amir y en representación de Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, el gobierno estadounidense argumenta que la evidencia expuesta durante el juicio es "irrefutable".

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Los fiscales afirman que las pruebas demuestran que García Luna colaboró con el Cártel de Sinaloa; facilitó sus operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos millonarios.

En febrero de 2024, tras un juicio de cinco semanas en una corte federal en Brooklyn, un jurado declaró culpable al exfuncionario de cinco cargos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Los fiscales destacaron que la condena fue respaldada por testimonios y evidencia documental que probaban su vinculación con la organización criminal. El 18 de octubre de ese mismo año, el juez Brian Cogan le impuso una pena de 38 años y tres meses de prisión, con fecha estimada de liberación en 2052.

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García Luna, quien ya fue trasladado en varias ocasiones, actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.

A pesar de la sentencia, la defensa de García Luna presentó una apelación ante la Corte, pues argumenta diversas irregularidades, como el supuesto perjurio de algunos testigos, fallos en la entrega de pruebas y la admisión de evidencia patrimonial innecesaria. Además, se alegó que hubo limitación en los contrainterrogatorios y que no pudieron acceder a pruebas clasificadas.

No obstante, los fiscales rechazaron estos argumentos, pues aseguran que el proceso cumple con todos los requisitos de transparencia, además de que más de un millón de documentos fueron entregados a la defensa como parte del procedimiento judicial.

En respuesta, el gobierno solicitó que la apelación sea desestimada y que la condena sea ratificada. Corresponde al tribunal de apelaciones evaluar los argumentos de ambas partes. En función de esto, se puede confirmar la sentencia, ordenar un nuevo juicio o, en un escenario menos probable, anular la condena.

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Trayectoria García Luna

- García Luna es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana.

- En 1989 fue reclutado como agente investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación.

- Durante sus primeros años en el Cisen, el ingeniero se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México y después se especializó en el combate a bandas de secuestradores.

- En 1999, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, García Luna se incorporó a la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).

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- En el 2000, García Luna fue nombrado Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP.

- El 1 de septiembre de 2001, durante el Primer Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, se ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se designó a García Luna como su titular.

- En 2005, cuando García Luna era director de la AFI, fue señalado como presunto responsable del montaje de la captura de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro. Este hecho fue considerado como el primer incidente de alcance internacional que opacó la imagen de García Luna.

- En 2006, Felipe Calderón Hinojosa designó a García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal.

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Genaro García Luna Juicio de Genaro García Luna Departamento de Justicia

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