Detienen a Eduardo “N”, otro exfuncionario vinculado a Genaro García Luna

“Hace unas horas en el estado de Puebla, policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República aprendieron a Eduardo N. por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, informó.

Eduardo “N” fue comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) entre diciembre de 2008 y agosto de 2013.

Lara recordó que hace unos días también fueron detenidos Jesús N. y María “N”, ligados a contratos del exsecretario de Seguridad que está preso en Estados Unidos.

Sobre Jesús N., explicó, se le vinculó a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada.

“La autoridad judicial también dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Redaptación Social Nº 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, además de que fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria”, informó.

Mientras que María “N” fue vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y se le dictó prisión preventiva.