Detienen a Eduardo “N”, otro exfuncionario vinculado a Genaro García Luna

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la Fiscalía General de la República (FGR), informó que este miércoles 7 de enero fue detenido en Puebla Eduardo “N”, vinculado a al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
En la primera conferencia que ofrece Lara como parte del equipo de la fiscal Ernestina Godoy, el funcionario detalló que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) como servidor público Eduardo “N” suscribió contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social, que Genaro García Luna tenía a su cargo.