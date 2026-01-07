Publicidad

México

Detienen a Eduardo “N”, otro exfuncionario vinculado a Genaro García Luna

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la FGR, informó que el exfuncionario es señalado por su participación en peculado y delincuencia organizada.
mié 07 enero 2026 04:40 PM
Ulises Lara, funcionario de la FGR, informó que Eduardo "N" fue detenido este miércoles en Izúcar de Matamoros, Puebla. (Fotos: Cuartoscuro/ FGR.)

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la Fiscalía General de la República (FGR), informó que este miércoles 7 de enero fue detenido en Puebla Eduardo “N”, vinculado a al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En la primera conferencia que ofrece Lara como parte del equipo de la fiscal Ernestina Godoy, el funcionario detalló que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) como servidor público Eduardo “N” suscribió contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social, que Genaro García Luna tenía a su cargo.

“Hace unas horas en el estado de Puebla, policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República aprendieron a Eduardo N. por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, informó.

Eduardo “N” fue comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) entre diciembre de 2008 y agosto de 2013.

Lara recordó que hace unos días también fueron detenidos Jesús N. y María “N”, ligados a contratos del exsecretario de Seguridad que está preso en Estados Unidos.

Sobre Jesús N., explicó, se le vinculó a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada.

“La autoridad judicial también dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Redaptación Social Nº 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, además de que fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria”, informó.

Mientras que María “N” fue vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y se le dictó prisión preventiva.

