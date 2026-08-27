Doble nacionalidad: el nuevo requisito que el gobierno de Sheinbaum plantea para aspirantes

"Estamos proponiendo al Congreso, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad, deben renunciar a otras ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro",, afirmó.

¿A quiénes aplicará?

La reforma estaría dirigida a quienes aspiren a ocupar alguno de los principales cargos del Poder Ejecutivo:

-Presidencia de la República.

-Gubernaturas de los estados.

-Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la propuesta, no bastaría con ser mexicano por nacimiento. Quien tenga otra nacionalidad tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

Sheinbaum argumentó que la medida busca evitar posibles conflictos de interés y garantizar que quienes gobiernen respondan únicamente al interés nacional.

La presidenta puso como ejemplo a Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien es mexicano por la nacionalidad de sus padres y estadounidense por nacimiento.

"El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad", explicó.

Según Sheinbaum, la legislación actual no es suficientemente clara y ha permitido que personas con doble nacionalidad puedan llegar a ocupar una gubernatura.