La Corte reactiva orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca

Esta orden de aprehensión se hará efectiva una vez que el máximo tribunal de justicia emita su engrose y notifique al juez con sede en Almoloya de Juárez.

Aunque la resolución fue aprobada por unanimidad, ocho ministros expresaron críticas a la metodología y los argumentos del proyecto de la ministra ponente, Lenia Batres, al sostener que invadía funciones.

Este proceso legal se remonta a 2020, cuando Santiago Nieto, en ese entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de García Cabeza de Vaca, al señalar posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso de Cabeza de Vaca

En febrero de 2021, ante las denuncias en su contra, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó a la Cámara de Diputados el retiro del fuero constitucional del exgobernador, lo que fue aprobado en abril de ese mismo año.

A raíz de esta solicitud, el Ministerio Público Federal solicitó la emisión de una orden de aprehensión, la cual fue otorgada en mayo de 2021, en respuesta a los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la orden de aprehensión, pues argumentó que esta invadía las facultades del Congreso del Estado de Tamaulipas.

En octubre de 2022, al concluir su mandato como gobernador, el Ministerio Público Federal volvió a solicitar la emisión de una nueva orden de aprehensión por los mismos delitos, la cual fue concedida por un juez del Estado de México.

El exgobernador, por su parte, promovió un juicio de amparo y un juzgado de Tamaulipas le otorgó la protección constitucional, pero dicha decisión fue revocada.

En noviembre de 2023, en una nueva sentencia, otro juez concedió nuevamente el amparo al considerar que la Fiscalía no cumplió con el estándar probatorio necesario para justificar la orden de aprehensión, lo que llevó a las autoridades a presentar un recurso de revisión.

Finalmente, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la Suprema Corte atrajo el caso y, en una resolución reciente, determinó no conceder el amparo.