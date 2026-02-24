La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo presentado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y miembro del PAN, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero. Con esta decisión, los ministros confirmaron que la orden de aprehensión emitida por un juez del Estado de México en contra del exmandatario permanece vigente.
La Corte reactiva orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca
Esta orden de aprehensión se hará efectiva una vez que el máximo tribunal de justicia emita su engrose y notifique al juez con sede en Almoloya de Juárez.
Aunque la resolución fue aprobada por unanimidad, ocho ministros expresaron críticas a la metodología y los argumentos del proyecto de la ministra ponente, Lenia Batres, al sostener que invadía funciones.
Este proceso legal se remonta a 2020, cuando Santiago Nieto, en ese entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de García Cabeza de Vaca, al señalar posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Te puede interesar:
El caso de Cabeza de Vaca
En febrero de 2021, ante las denuncias en su contra, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó a la Cámara de Diputados el retiro del fuero constitucional del exgobernador, lo que fue aprobado en abril de ese mismo año.
A raíz de esta solicitud, el Ministerio Público Federal solicitó la emisión de una orden de aprehensión, la cual fue otorgada en mayo de 2021, en respuesta a los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la orden de aprehensión, pues argumentó que esta invadía las facultades del Congreso del Estado de Tamaulipas.
En octubre de 2022, al concluir su mandato como gobernador, el Ministerio Público Federal volvió a solicitar la emisión de una nueva orden de aprehensión por los mismos delitos, la cual fue concedida por un juez del Estado de México.
El exgobernador, por su parte, promovió un juicio de amparo y un juzgado de Tamaulipas le otorgó la protección constitucional, pero dicha decisión fue revocada.
En noviembre de 2023, en una nueva sentencia, otro juez concedió nuevamente el amparo al considerar que la Fiscalía no cumplió con el estándar probatorio necesario para justificar la orden de aprehensión, lo que llevó a las autoridades a presentar un recurso de revisión.
Finalmente, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la Suprema Corte atrajo el caso y, en una resolución reciente, determinó no conceder el amparo.
Hoy quedó claro: la @SCJN no responde a la ley, responde al poder; ni ellos se pudieron poner de acuerdo en su determinación.— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2026
Me persiguen por enfrentar al entonces presiente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupcion y complicidad política… pic.twitter.com/7jlcvkGQGr
Biografía de Francisco Javier Cabeza de Vaca
Cargo más reciente. Representante del PAN ante América del Norte
Edad. 58 años
La familia de García Cabeza de Vaca
Francisco Javier García Cabeza de Vaca nació en Reynosa, Tamaulipas, el 17 de septiembre de 1967, aunque cuenta también con la nacionalidad estadounidense. Es hijo del fallecido empresario ganadero Manuel García Uresti y de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger.
García Cabeza de Vaca tiene dos hermanos, José Manuel e Ismael, quien actualmente se desempeña diputado local de Tamaulipas.
Estado civil. Casado desde 1994 con Mariana Gómez Leal.
Hijos. Tiene siete hijos, cuatro de ellos son hijos adoptivos.
Profesión y estudios
Cabeza de Vaca tiene dos licenciaturas, una en Administración de Empresas y otra en Mercadotecnia por la universidad de Houston Baptist University. También cuenta con una maestría en Comercio Internacional en la Universidad de Monterrey y un diplomado en Dirección de Proyectos impartido por la EFADE, Bussines School en Barcelona, España.
Luego de que García Cabeza de Vaca estudió en Estados Unidos regresó a Tamaulipas para enfocarse en la administración de negocios familiares y personales.
Es fundador de la empresa Productos Chamoyadas, SA de CV, una empresa con sede en Reynosa dedicada a la creación de productos de confitería, la cual sigue existiendo.
Además de ser gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca se desempeñó como legislador local y federal en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Trayectoria política
- En 1998 fue precandidato del PAN a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas.
- Es miembro activo de su partido desde 1999.
- En el 2000 fue coordinador de la Organización Amigos de Fox A.C. en la Zona Norte de Tamaulipas.
- De 2000 a 2003 fue diputado federal en la LVIII Legislatura.
- Para 2003, Cabeza de Vaca se convirtió en consejero estatal de su partido y buscó la candidatura al gobierno de Tamaulipas, pero fue obtenida por Gustavo Cárdenas Gutiérrez.
- De 2005 a 2007 fue presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas.
- Durante 2006 se convirtió en coordinador de enlace entre los presidentes municipales y la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, candidato de su partido a la Presidencia de la República.
- Luego, de 2008 a 2010 fue electo nuevamente como diputado local en la LX Legislatura del Congreso de Tamaulipas y nombrado como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
- Después de la diputación en 2011, Cabeza de Vaca fue nombrado Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
- En 2012, Cabeza de Vaca fue electo como Senador de la República y en 2016 fue elegido gobernador de Tamaulipas.