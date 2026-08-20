Caso de “El Mayo” aún no está cerrado, dice Sheinbaum tras detención de testigo clave

La tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Fausto Corrales, implicado en el secuestro de Zambada el 25 de julio de 2024. Es señalado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que el excofundador del Cártel de Sinaloa fue secuestrado.

“Posteriormente, se presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”, informó la FGR en un comunicado.

Durante su conferencia de este jueves, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si esta detención puede ayudar a esclarecer lo ocurrido durante la jornada en la que Zambada fue secuestrado en Sinaloa. La mandataria respondió que sí.

El secuestro de “El Mayo”

Tras su detención en Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que no fue su decisión entregarse a las autoridades estadounidenses , sino que fue secuestrado.

“No me entregué ni vine voluntariamente. Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, escribió Zambada, quien fue arrestado en El Paso, Texas.

“El Mayo” acusó a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de engañarlo para acudir supuestamente a una reunión política en Culiacán, en la que mediaría una disputa entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.