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Caso de “El Mayo” aún no está cerrado, dice Sheinbaum tras detención de testigo clave

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la detención de Fausto Corrales Rodríguez puede ayudar a aclarar lo que sucedió el 25 de julio con el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada.
jue 20 agosto 2026 10:19 AM
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A través de una carta, Ismael "El Mayo" Zambada afirmó que él no se entregó voluntariamente ante autoridades de Estados Unidos, si no que fue secuestrado. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Fausto Corrales Rodríguez ayudará a esclarecer el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y afirmó que la investigación no está cerrada.

“La Fiscalía tiene que informar. La Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, esto no se ha cerrado, ese caso, y es relevante. Es relevante esta detención y ya la Fiscalía que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso”, afirmó.

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La tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Fausto Corrales, implicado en el secuestro de Zambada el 25 de julio de 2024. Es señalado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que el excofundador del Cártel de Sinaloa fue secuestrado.

“Posteriormente, se presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”, informó la FGR en un comunicado.

Durante su conferencia de este jueves, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si esta detención puede ayudar a esclarecer lo ocurrido durante la jornada en la que Zambada fue secuestrado en Sinaloa. La mandataria respondió que sí.

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El secuestro de “El Mayo”

Tras su detención en Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que no fue su decisión entregarse a las autoridades estadounidenses , sino que fue secuestrado.

“No me entregué ni vine voluntariamente. Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, escribió Zambada, quien fue arrestado en El Paso, Texas.

“El Mayo” acusó a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de engañarlo para acudir supuestamente a una reunión política en Culiacán, en la que mediaría una disputa entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.

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De acuerdo con el relato de Zambada, durante esa reunión fue sometido y posteriormente subido a una aeronave para ser trasladado a Estados Unidos.

Aunque la versión inicial de las autoridades señalaba que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una gasolinera, en su carta “El Mayo” aseguró que murió en el mismo lugar en el que él fue secuestrado.

“Fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar en que yo fui secustrado”, afirmó.

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“El Mayo” permanece detenido en Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua por el juez federal Brian Cogan en un tribunal de Brooklyn, Nueva York.

El capo se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y de dirigir una empresa criminal continua. Además de la sentencia, se ordenó la incautación de 15,000 millones de dólares.

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Claudia Sheinbaum Ismael 'El Mayo' Zambada Sinaloa

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