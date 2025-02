No conozco al abogado de “El Mayo” Zambada ni hay complicidad, dice Sheinbaum

¿Qué pasó con el abogado del Mayo Zambada?

Este fin de semana se difundió una fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum junto al abogado de Ismael “El Mayo”, quien es uno de los encargados en impulsar su repatriación a México.

La presidenta aclaró que su gobierno no establece ninguna relación de complicidad y que, si es necesaria alguna investigación en contra de Penilla, ella la apoya.

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, con nadie, y que si hay una carpeta de investigación de la Fiscalía que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación, honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, agregó.

Sheinbaum insistió en que no conoce al abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, sin embargo, lo señaló de estar vinculado con el Partido Acción Nacional.

“Ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, pero lo más importante aquí es que no se establecen relaciones de complicidad con nadie, como decía Juárez: ‘Nada ni nadie por encima de la ley’, y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad”, indicó.

La mandataria federal expuso que, a pesar de que en las redes sociales hubo quienes la criticaron por esta fotografía, la mayoría eran cuentas falsas.

“Un estudio que hicimos mostró que el 70% eran bots este fin de semana y casualmente son los mismos votos del narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento. Entonces es una realidad virtual, eso no tiene nada que ver con lo que piensa la gentel. Ya cada vez influye menos esa red social, por lo menos en México, cada vez tiene menos seguidores, menos impacto y menos las tendencias en esa red porque pues porque son falsas”, comentó.