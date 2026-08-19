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Sheinbaum pide a la UNAM abrir más espacios para jóvenes: “Tiene el presupuesto”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede reorientar su presupuesto para abrir más lugares a jóvenes.
mié 19 agosto 2026 12:51 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la UNAM tiene presupuesto para ofrecer más lugares. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrir más espacios para aceptar a un mayor número de jóvenes y afirmó que la institución cuenta con presupuesto para hacerlo.

“La UNAM, desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo, es nada más cuestión de reorientar el presupuesto. Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad, hay que hacer otro más.”, explicó.

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La petición de la presidenta se da mientras la UNAM realiza el Examen Presencial de Control, mediante el cual determinará qué aspirantes ingresarán a la licenciatura, luego de que la primera prueba, realizada 100% a distancia, registrara algunas irregularidades.

Sheinbaum también expresó su desacuerdo con que se califique a los jóvenes como “rechazados”, al considerar que el problema no es que no aprueben un examen, sino que no existen lugares suficientes para atender la demanda.

“Lo peor que puedes decir a los jóvenes es que los rechazaron. Antes les decían rechazados. ¿Rechazado de qué?, ¿de la sociedad? Antes el problema era ‘no pasaste el examen de admisión’, ‘es tu culpa’, lo que sucede es que no hay suficientes espacios”, indicó.

La mandataria federal explicó que su gobierno busca ampliar la oferta educativa para que ningún joven interesado en continuar sus estudios se quede sin la posibilidad de hacerlo.

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Sheinbaum recordó que hace 40 años luchó por ampliar el acceso a la educación superior y señaló que actualmente su gobierno trabaja en ese mismo objetivo.

“Luchamos hace 40 años por el derecho a la educación superior. Imagínense, en todo el neoliberalismo, no se construyeron universidades públicas suficientes”, dijo.

En ese sentido, informó que el próximo lunes presentará un nuevo proyecto mediante el cual solicitará a las universidades públicas informar cuántos lugares disponibles tienen y en qué licenciaturas, con el objetivo de ofrecer alternativas a los jóvenes que no fueron aceptados.

“Está trabajando la Secretaría de Educación Pública para hablar con todas las universidades públicas del centro del país. ‘¿Cuántos lugares te quedaron y en qué licenciatura?’ Para que los jóvenes que no pasaron el examen de admisión, que no fueron aceptados, tengan opciones diversas”, planteó.

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La presidenta también explicó que su gobierno implementó el programa “Mi Derecho, mi lugar” para que, a nivel medio superior, ningún joven se sienta rechazado y pueda estudiar en el plantel más cercano a su hogar. Como parte de esta estrategia, se eliminó el examen de admisión que realizaba la Comipems.

“Tienes una calificación aprobatoria de tercero de secundaria, debes entrar a la preparatoria. Y para eso hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces en eso estamos”, indicó.

Sheinbaum reiteró que ampliar los espacios educativos es una de las prioridades de su gobierno y recordó que se busca garantizar el acceso a la educación superior.

“Luchamos hace 40 años por el derecho a la educación superior. Imagínense, en todo el neoliberalismo, no se construyeron universidades públicas suficientes”, comentó la presidenta.

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