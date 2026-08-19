FGR detiene a testigo clave en secuestro de 'El Mayo' Zambada

Fausto Corrales es señalado por su probable intervención en el delito de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán, durante las acciones que derivaron en el secuestro y traslado de Zambada a Estados Unidos.

Al hombre se le señala también por falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

La #FGRInforma al Pueblo de México la

aprehensión de Fausto “N”, posible implicado en el caso del secuestro de Ismael “N”, llevado a cabo en julio de 2024.



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De acuerdo con las investigaciones, Fausto habría acompañado a Héctor Melesio a la reunión en la que Ismael Zambada sería secuestrado, presenciando los hechos.

''Posteriormente, se presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos'', dijo la FGR.

La autoridad, encabezada por Ernestina Godoy, indicó que ''se avanza en una de las líneas trascendentes de esta investigación, lo que permitirá cumplir los fines del proceso penal, en el contexto de un caso complejo que ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país''.