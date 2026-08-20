El contraalmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en abril pasado. Es señalado de liderar una red de contrabando de combustible (huachicol) desde la Secretaría de Marina, en la que presuntamente participaron marinos, empresarios y funcionarios.

En esa red también fue señalada la participación de su hermano Manuel Roberto. Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien ocupó el cargo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Farías Laguna estaba prófugo de la justicia mexicana desde octubre de 2025.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República la encargada de ofrecer detalles sobre la llegada del contraalmirante a México.

El traslado de Farías

El envío a México del exintegrante de la Secretaría de Marina ocurre en la misma semana en la que secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está en Argentina. El funcionario mexicano participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires.

Durante su visita a ese país, García Harfuch se reunió con su homóloga, Alejandra Monteoliva, para dialogar sobre el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la presencia del secretario de Seguridad estuviera relacionada con la autorización para enviar al exmarino.

"No, no, no fue a ese tema. Es un asunto de la fiscalía que vienen trabajando desde hace tiempo y relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con las autoridades argentinas", aclaró.