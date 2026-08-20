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Sheinbaum confirma traslado de Fernando Farías a México y explica retraso de su envío desde Argentina

Fernando Farías, señalado por una red de huachicol, será trasladado a México. Sheinbaum explicó por qué se retrasó su envío desde ese país.
jue 20 agosto 2026 09:28 AM
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Conferencia Matutina Sheinbaum Olinia
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no está en duda el traslado a México del contraalmirante Fernando Farías Laguna, aunque explicó que su llegada se retrasó debido a un trámite jurídico que realizó en Argentina.

"Él solicitó un asunto jurídico en Argentina, por eso se retrasó la llegada a México, pero ya que lo informen con todo detalle, porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental. Pedirle a la fiscalía que pueda explicarlo, pero hoy en el gabinete representantes de la fiscalía nos dijeron que no está en duda su traslado", detalló.

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El contraalmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en abril pasado. Es señalado de liderar una red de contrabando de combustible (huachicol) desde la Secretaría de Marina, en la que presuntamente participaron marinos, empresarios y funcionarios.

En esa red también fue señalada la participación de su hermano Manuel Roberto. Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien ocupó el cargo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Farías Laguna estaba prófugo de la justicia mexicana desde octubre de 2025.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República la encargada de ofrecer detalles sobre la llegada del contraalmirante a México.

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El traslado de Farías

El envío a México del exintegrante de la Secretaría de Marina ocurre en la misma semana en la que secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está en Argentina. El funcionario mexicano participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires.

Durante su visita a ese país, García Harfuch se reunió con su homóloga, Alejandra Monteoliva, para dialogar sobre el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la presencia del secretario de Seguridad estuviera relacionada con la autorización para enviar al exmarino.

"No, no, no fue a ese tema. Es un asunto de la fiscalía que vienen trabajando desde hace tiempo y relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con las autoridades argentinas", aclaró.

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La red de huachicol en la Marina

La red de huachicol en la que estaba involucrada la Marina operó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El domingo 7 de septiembre de 2025, el secretario de Seguridad informó sobre la detención de 14 integrantes de una red ligada al tráfico de hidrocarburos. Entre ellos se encontraban Fernando Farías y Manuel Roberto Farías Laguna, tres marinos en activo, uno en retiro, cinco exfuncionarios de aduanas y tres empresarios.

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En marzo de ese año se realizó un operativo en Tampico para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos. El esquema consistía en introducir millones de litros de combustible, como diésel y gasolinas, que eran reportados como otras sustancias, con lo que se ocasionaban daños al erario.

“Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionado con este ilícito y dio una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”, dijo Harfuch el año pasado.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Argentina Secretaría de Marina

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