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Gobierno de México presenta denuncias por la muerte de 17 migrantes en operativos del ICE

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que no se busca un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos, pero sí justicia para las víctimas.
mié 19 agosto 2026 11:06 AM
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migrantes repatriados
El gobierno de Donald Trump ha repatriado 271,193 mexicanos hasta el 13 de mayo pasado. (Foto: Cuartoscuro.)

El Gobierno de México presentó 20 denuncias en contra de integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por la muerte de 17 migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que los recursos legales buscan garantizar justicia para los migrantes fallecidos y sus familias.

“Se hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y que las autoridades responsables garanticen los derechos humanos de las víctimas, por supuesto, pues que haya justicia sobre estos casos”, afirmó.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles, Velasco explicó que, desde mayo de 2025 hasta ahora, 17 mexicanos murieron durante operativos o bajo custodia del ICE en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

Ante estos hechos, el gobierno de México presentó ocho denuncias ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de distrito.

Velasco detalló que los fiscales generales de Illinois, Texas, Florida y California, así como los fiscales de distrito de Atlanta, Chicago, Oxnard y San Bernardino, acusaron que recibieron las denuncias presentadas. Ahora, las autoridades mexicanas están a la espera de sus respuestas.

“En los demás casos, en los 16 casos restantes, naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, explicó.

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Asimismo, se transmitió la denuncia de la Fiscal General de la República sobre los 17 fallecimientos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos , así como la solicitud formal para abrir las investigaciones correspondientes.

El gobierno también envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, como parte de las medidas para defender a los mexicanos. En su respuesta, el funcionario manifestó conocimiento y preocupación por la situación que atraviesan integrantes de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos.

El canciller aseguró que estas acciones no buscan generar un conflicto con Estados Unidos, sino proteger a los connacionales y garantizar justicia en los casos de los migrantes fallecidos.

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“Es una prioridad de la cancillería atender, obviamente no con miras a generar un conflicto con el gobierno de Estados Unidos, pero sí, naturalmente, es algo que corresponde al gobierno y particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores atender de manera prioritaria”, destacó.

Como parte del apoyo a las familias, el Gobierno de México destina 24,788 dólares para la repatriación de los restos de las personas fallecidas en Estados Unidos.

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Entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, fueron repatriados 271,193 mexicanos. De ellos, 171,508 ingresaron a México vía terrestre y 99,685 por vía aérea, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera migrantes

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