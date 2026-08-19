Gobierno de México presenta denuncias por la muerte de 17 migrantes en operativos del ICE

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Velasco explicó que, desde mayo de 2025 hasta ahora, 17 mexicanos murieron durante operativos o bajo custodia del ICE en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

Ante estos hechos, el gobierno de México presentó ocho denuncias ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de distrito.

Velasco detalló que los fiscales generales de Illinois, Texas, Florida y California, así como los fiscales de distrito de Atlanta, Chicago, Oxnard y San Bernardino, acusaron que recibieron las denuncias presentadas. Ahora, las autoridades mexicanas están a la espera de sus respuestas.

“En los demás casos, en los 16 casos restantes, naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, explicó.

Asimismo, se transmitió la denuncia de la Fiscal General de la República sobre los 17 fallecimientos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos , así como la solicitud formal para abrir las investigaciones correspondientes.

El gobierno también envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, como parte de las medidas para defender a los mexicanos. En su respuesta, el funcionario manifestó conocimiento y preocupación por la situación que atraviesan integrantes de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos.

El canciller aseguró que estas acciones no buscan generar un conflicto con Estados Unidos, sino proteger a los connacionales y garantizar justicia en los casos de los migrantes fallecidos.