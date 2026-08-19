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Michoacán amanece con bloqueos carreteros tras operativo para detener objetivos prioritarios

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que desde la madrugada de este miércoles se realiza el operativo. Se enviaron elementos de la Defensa Nacional para apoyar a la seguridad.
mié 19 agosto 2026 09:32 AM
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Bloqueos en Michoacán en carreteras: Sheinbaum confirma operativo para detener objetivos prioritarios
El operativo para detener a objetivos prioritarios detonó varios bloqueos carreteros en la entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla. (Fotos: SSP Michoacán / capturas de pantalla.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los bloqueos registrados este miércoles en Michoacán se deben a un operativo para detener a algunos grupos prioritarios en el estado.

"Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes. Más tarde el gabinete de seguridad va a dar la información. Y por eso se dio esta toma de algunos lugares y ya está ahí la Secretaría de defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar", informó.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que será el gabinete de seguridad el encargado de ofrecer detalles sobre el propósito y los resultados del operativo, que comenzó desde la madrugada de este miércoles.

"Ya lo informaría el secretario (Omar García Harfuch). El secretario no está en México, pero el gabinete de seguridad, la razón es esa. Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando", indicó.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán informó sobre alrededor de 20 puntos con cierres vehiculares, entre ellos en las carreteras Morelia-Quiroga, en Pátzcuaro-Tzintzuntzan, en Comanja-Coeneo, en La Barca, en La Piedad-Ecuandureo y en Zamora-Ecuandureo.

El C5 informó que en algunos puntos ya se reanudó la circulación, entre ellos la carretera Morelia–Quiroga, en el Crucero Franco Reyes, en la carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan y en la carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan.

¿Qué grupos delictivos operan en Michoacán?

Michoacán es uno de los estados donde operan tres de los ocho cárteles mexicanos que Estados Unidos declaró como terroristas el año pasado: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y La Familia Michoacana.

Pero los grupos mencionados no son los únicos. En Michoacán están identificados al menos 24 grupos delictivos, una situación que contribuye a que la entidad se ubique en el lugar 12 a nivel nacional en número de homicidios.

Michoacán concentra 4.6% de los homicidios registrados en el país entre enero y julio de este año.

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Plan Michoacán

Para contener la violencia que afecta al estado, donde hace casi 20 años se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico", el gobierno federal implementa el "Plan Michoacán por la Paz y Justicia".

La estrategia se articula en tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. Entre las acciones contempladas están el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía Estatal, la instalación de una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, la realización de mesas de seguridad cada 15 días y un sistema de alerta para los presidentes municipales.

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Alberto Guerrero Baena
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Plan Michoacán 2025, la política del déjà vu

En materia de desarrollo económico, el plan contempla salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para impulsar el desarrollo de más polos de bienestar.

El plan fue anunciado días después del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

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