Bloqueos en Michoacán en carreteras: Sheinbaum confirma operativo para detener objetivos prioritarios

Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que será el gabinete de seguridad el encargado de ofrecer detalles sobre el propósito y los resultados del operativo, que comenzó desde la madrugada de este miércoles.

"Ya lo informaría el secretario (Omar García Harfuch). El secretario no está en México, pero el gabinete de seguridad, la razón es esa. Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando", indicó.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán informó sobre alrededor de 20 puntos con cierres vehiculares, entre ellos en las carreteras Morelia-Quiroga, en Pátzcuaro-Tzintzuntzan, en Comanja-Coeneo, en La Barca, en La Piedad-Ecuandureo y en Zamora-Ecuandureo.

🚔 La #GuardiaCivil está operando en distintos puntos de Michoacán para atender los bloqueos carreteros registrados.



Desde el primer momento mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población. pic.twitter.com/f5iGTiJzgZ — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) August 19, 2026

El C5 informó que en algunos puntos ya se reanudó la circulación, entre ellos la carretera Morelia–Quiroga, en el Crucero Franco Reyes, en la carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan y en la carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan.

¿Qué grupos delictivos operan en Michoacán?

Michoacán es uno de los estados donde operan tres de los ocho cárteles mexicanos que Estados Unidos declaró como terroristas el año pasado: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y La Familia Michoacana.

Pero los grupos mencionados no son los únicos. En Michoacán están identificados al menos 24 grupos delictivos, una situación que contribuye a que la entidad se ubique en el lugar 12 a nivel nacional en número de homicidios.

Michoacán concentra 4.6% de los homicidios registrados en el país entre enero y julio de este año.