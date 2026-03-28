Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Muere otro mexicano detenido por ICE; suman 14 fallecimientos de connacionales en redadas migratorias o bajo custodia

La SRE informó sobre la muerte de otro connacional en Estados Unidos, con lo que suman 14 decesos de mexicanos bajo custodia del ICE o en redadas migratorias durante el segundo mandato de Trump.
sáb 28 marzo 2026 10:00 AM
protestas_ice_eu_mexicanos_.jpg
La imagen corresponde al 27 de marzo, cuando manifestantes protestaron contra la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de asignar agentes del ICE para trabajar junto con agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Illinois. (Foto: AFP )

México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y exigió investigar las "graves omisiones" del centro de detención donde se hallaba el migrante.

Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde enero de 2025.

Publicidad

El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el Centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.

La institución exhortó a Estados Unidos a que "estos lamentables casos no continúen" y demandó "una revisión inmediata del Centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

Mexicanos muertos bajo custodia del ICE

Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos "para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas" al deceso.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. "Pedimos que se respeten los derechos humanos. No estamos de acuerdo con estas formas de detención", declaró en conferencia de prensa.

"Complicaciones médicas y suicidios"

En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con "complicaciones médicas" y cuatro más fueron catalogados como "suicidio". Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.

Leer más:

ICE ha detenido a 177,000 mexicanos desde enero y 13 han muerto en operativos migratorios o bajo su custodia
México

177,000 mexicanos son detenidos y 13 mueren en operativos migratorios o bajo custodia del ICE

Mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE en 2025

El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos.

Publicidad

Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

El 25 de marzo de 2026, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó en conferencia de prensa que México envió 14 comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos, en rechazo a las detenciones migratorias, para exigir investigaciones sobre las causas de muerte de los mexicanos y buscar justicia.

El funcionario detalló que cuatro de los fallecimientos ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona y en Texas, Florida, Missouri e Illinois un caso en cada estado.

“Es un tema absolutamente doloroso, desgarrador y, por supuesto, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida”, declaró.

¿Qué es el ICE?

El ICE fue creado en 2003 mediante la fusión del antiguo Servicio de Aduanas (U.S. Customs Service) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service) para integrar las funciones de investigación y control de las entidades.

Publicidad

El Congreso estadounidense concedió al ICE la combinación única de autoridades civiles y penales para “proteger la seguridad nacional y pública” a raíz de los eventos del 11 de septiembre de 2001.

Por ello, también tiene como funciones “combatir el terrorismo en casa y en el extranjero”, de acuerdo con su sitio oficial.

Tags

migrantes Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad