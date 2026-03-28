El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el Centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.

La institución exhortó a Estados Unidos a que "estos lamentables casos no continúen" y demandó "una revisión inmediata del Centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

Mexicanos muertos bajo custodia del ICE

Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos "para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas" al deceso.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. "Pedimos que se respeten los derechos humanos. No estamos de acuerdo con estas formas de detención", declaró en conferencia de prensa.

"Complicaciones médicas y suicidios"

En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con "complicaciones médicas" y cuatro más fueron catalogados como "suicidio". Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.

Mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE en 2025

El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos.