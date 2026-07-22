El INE busca frenar y fiscalizar actos anticipados rumbo a la elección del 2027

Además se proponen seis lineamientos que deben regir la conducta de todo participante en ese tipo de procesos sin importar el nombre que la organización política le ponga (designación o elección por encuesta de coordinadores, defensores, guardianes).

Tanto la violación a las reglas de “fiscalización preventiva” que se busca aplicar (por ejemplo rebase de topes o el uso de recursos prohibidos) como la realización de actividades no permitidas, por ejemplo el llamado al voto, podría afectar a los partidos si el INE dictamina que hubo actos anticipados de precampaña.

“Si la autoridad determina que existieron actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos podrán sumarse para evaluar un posible rebase de topes de gastos electorales”, se establece.

El INE intentará regularlo cuando ya actores políticos ya realizan actividades en todo el país, por lo que el organismo plantea la búsqueda de equilibrios en la contienda.

"La emisión de estos Lineamientos responde a la necesidad de evitar que, bajo denominaciones diversas o figuras organizativas internas, se desarrollen actos, eventos, recorridos, asambleas, consultas, ejercicios partidistas o actividades de posicionamiento que puedan incidir anticipadamente en la equidad de la contienda”, se indica.

Según el proyecto, esos lineamientos consisten en que los partidos se sujetarán a esas reglas desde la emisión de sus respectivas convocatorias y los procesos internos que realicen no deben tener como objetivo la obtención del respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.

Durante su desarrollo no se podrán presentar elementos o propuestas como plataforma electoral de algún partido o persona aspirante a cargo de elección popular, no se realizarán llamados al voto, directos o indirectos, a favor o en contra de algún partido político y/o persona.

Quienes participen, omitirán en sus expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral o equivalentes.

En tanto, quienes organicen (los partidos) tienen el deber de cuidado de los actos que realicen los participantes a fin de que no se produzcan manifestaciones de carácter electoral o equivalentes y garantizarán que no se cometan actos u omisiones que puedan constituirse como Violencia Política en contra de las Mujeres por Razones de Género.