Comisión del INE que revisará integridad de candidaturas nace entre dudas sobre sus facultades

Aunque el INE aprobó la creación e integración de la Comisión, durante la discusión los consejeros confrontaron posiciones sobre el alcance de la nueva facultad institucional. Para algunos, el órgano funcionará únicamente como una oficialía de partes; para otros, tendrá un papel relevante en la determinación de niveles de riesgo de las candidaturas y en la identificación de posibles vínculos con grupos criminales.

“Tengamos la certeza de que este Instituto no estará involucrado en ese nivel de información, cuidaremos celosamente nuestro papel, que es el de organizar los procesos electorales, no es el de definir niveles de riesgo de ninguna candidatura”, dijo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

“No puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar, porque no es nuestra materia el tema de seguridad y nivel de definición de riesgos”, agregó.

La consejera Carla Humphrey manifestó su desacuerdo con que el INE no participe de manera activa en la definición de los niveles de riesgo de las candidaturas. Incluso destacó su experiencia en la materia, al señalar que esa labor la desempeñó durante su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Estaré pendiente y atenta para conocer si esta comisión cumplirá con esta importante función que tiene encomendada o si solamente la dejaremos en una oficialía de partes, en una oficina, para recibir y entregar documentación, cosa que no compartiría”, advirtió.

Humphrey no fue incluida en la integración de la Comisión, aunque respaldó su conformación para acelerar su puesta en marcha.

En contra de la propuesta votaron Arturo Castillo, quien señaló la posible ilegalidad de que los consejeros integren más de cinco comisiones, aunque sea de manera temporal, y la consejera Rita Bell, quien cuestionó la falta de documentos preparatorios y de reglas mínimas para el funcionamiento del nuevo órgano.

De última hora, y después de que Humphrey señalara la incongruencia, se eliminó la participación de los consejeros del Poder Legislativo –diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que forman parte del INE– en la Comisión. El órgano quedará integrado exclusivamente por consejeros, debido al nivel de secrecía requerido para sus trabajos.

Además, se designó a la secretaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE, Anahí Silva Tosca, como secretaria técnica de la Comisión de Verificación.

