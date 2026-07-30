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Comisión del INE que revisará integridad de candidaturas nace entre dudas sobre sus facultades

El INE crea una nueva Comisión para revisar la integridad de las candidaturas rumbo a 2027, pero su alcance y facultades generan diferencias entre consejeros.
jue 30 julio 2026 08:00 PM
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La comisión estará integrada por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a la creación formal de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano que tendrá un papel relevante en las elecciones de 2027, pero cuya operación comienza marcada por interrogantes sobre el alcance de sus atribuciones y el sustento jurídico de su integración.

Durante la sesión del Consejo General, las consejerías electorales aprobaron que Arturo Chávez, quien encabezará la Comisión, así como Ucc Kib Espadas y Norma de la Cruz, formen parte del nuevo órgano mediante una “flexibilidad temporal” acordada por el instituto. No obstante, la determinación abrió un debate sobre el cumplimiento de las reglas internas, debido a que la normativa vigente fija un máximo de cuatro comisiones permanentes por consejero y, con esta incorporación, los tres funcionarios alcanzarían cinco encargos simultáneos.

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Aunque el INE aprobó la creación e integración de la Comisión, durante la discusión los consejeros confrontaron posiciones sobre el alcance de la nueva facultad institucional. Para algunos, el órgano funcionará únicamente como una oficialía de partes; para otros, tendrá un papel relevante en la determinación de niveles de riesgo de las candidaturas y en la identificación de posibles vínculos con grupos criminales.

“Tengamos la certeza de que este Instituto no estará involucrado en ese nivel de información, cuidaremos celosamente nuestro papel, que es el de organizar los procesos electorales, no es el de definir niveles de riesgo de ninguna candidatura”, dijo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

“No puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar, porque no es nuestra materia el tema de seguridad y nivel de definición de riesgos”, agregó.

La consejera Carla Humphrey manifestó su desacuerdo con que el INE no participe de manera activa en la definición de los niveles de riesgo de las candidaturas. Incluso destacó su experiencia en la materia, al señalar que esa labor la desempeñó durante su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Estaré pendiente y atenta para conocer si esta comisión cumplirá con esta importante función que tiene encomendada o si solamente la dejaremos en una oficialía de partes, en una oficina, para recibir y entregar documentación, cosa que no compartiría”, advirtió.

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Humphrey no fue incluida en la integración de la Comisión, aunque respaldó su conformación para acelerar su puesta en marcha.

En contra de la propuesta votaron Arturo Castillo, quien señaló la posible ilegalidad de que los consejeros integren más de cinco comisiones, aunque sea de manera temporal, y la consejera Rita Bell, quien cuestionó la falta de documentos preparatorios y de reglas mínimas para el funcionamiento del nuevo órgano.

De última hora, y después de que Humphrey señalara la incongruencia, se eliminó la participación de los consejeros del Poder Legislativo –diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que forman parte del INE– en la Comisión. El órgano quedará integrado exclusivamente por consejeros, debido al nivel de secrecía requerido para sus trabajos.

Además, se designó a la secretaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE, Anahí Silva Tosca, como secretaria técnica de la Comisión de Verificación.

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Integrantes de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas

Arturo Chávez

Arturo Manuel Chávez López es académico y sociólogo mexicano, consejero electoral del INE desde abril de 2026, cuando fue designado por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años. Es maestro en Sociología Política y fue profesor de tiempo completo en la UNAM.

Antes de incorporarse al órgano electoral se desempeñó como director de Talleres Gráficos de México y ocupó cargos en la administración pública federal y de la Ciudad de México relacionados con innovación y gestión institucional.

En el INE también participa en comisiones vinculadas con Organización Electoral, Fiscalización, Prerrogativas y Presupuesto.

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Norma de la Cruz

Norma Irene de la Cruz Magaña es consejera electoral del INE desde julio de 2020, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín, Italia.

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la consultoría internacional, los procesos de paz y la observación electoral, con participación en proyectos vinculados con organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el INE impulsa temas de modernización institucional, uso de tecnologías, inclusión y políticas con perspectiva de género.

Uuc-kib Espadas

Uuc-kib Espadas Ancona es consejero electoral del INE desde julio de 2020, licenciado en Antropología Social y en Historia, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Comunicación.

Antes de integrarse al instituto tuvo una trayectoria política como diputado federal durante la LVIII Legislatura, entre 2000 y 2003, como integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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INE Elecciones México 2027

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