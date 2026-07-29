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El INE busca más de 13,000 mdp para organizar las elecciones de 2027

El INE busca recursos para organizar la elección federal de 2027, iniciar la preparación de la judicial de 2028 y mantener su operación ordinaria.
mié 29 julio 2026 03:36 PM
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INE Simulacro Elecciones
El 24 de julio pasado, en las intalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó el simulacro de votación sobre las boletas electorales del Proceso Electoral Federal 2027-2028. (Instituto Nacional Electoral)

La Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentará a los partidos políticos el anteproyecto de presupuesto para 2027, que contempla un gasto total de 36,114 millones de pesos.

El documento deberá ser aprobado por el Consejo General antes de ser enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

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El presupuesto se divide en dos grandes rubros. El primero corresponde al presupuesto base, destinado al gasto ordinario del Instituto –como salarios, servicios y arrendamientos–, para el cual se proyectan 14,036 millones de pesos.

El segundo es la cartera institucional de proyectos, que incluye la organización de los procesos electorales, el inicio de la preparación de la elección judicial de 2028, la emisión de credenciales para votar y otras actividades sustantivas del organismo. Para este apartado se prevé un gasto de 17,395 millones de pesos.

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De ese monto, 13, 453 millones de pesos se destinarían solo al Proceso Electoral Federal (PEF) 2027. Como referencia, el INE ejerció 8,803 millones de pesos en el PEF de 2024, cuando se renovaron la Presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión.

El anteproyecto también contempla un presupuesto precautorio de 4,682 millones de pesos para atender una eventual consulta popular que pudiera realizarse en 2027.

En conjunto, el presupuesto base, la cartera institucional de proyectos y la partida precautoria suman los 36,114 millones de pesos que el INE solicitará a la Cámara de Diputados.

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A esta cifra se agregarían al menos 11,000 millones de pesos correspondientes al financiamiento público ordinario y de campañas de los ocho partidos políticos nacionales. Aunque estos recursos se entregan directamente a las fuerzas políticas, forman parte de la solicitud presupuestal del INE, por lo que el monto total ascendería a alrededor de 47,000 millones de pesos.

Desde hace una década, la Cámara de Diputados aplica recortes al presupuesto solicitado por el INEa. El ajuste más significativo ocurrió en 2025, cuando se redujeron más de 13,000 millones de pesos, pese a que ese año se celebró por primera vez la elección judicial.

Para 2027, el Instituto contempla incluir recursos para iniciar con anticipación la organización de la elección judicial de 2028, mediante la contratación de bienes y servicios necesarios para ese proceso.

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INE Presupuesto del gobierno Elecciones México 2027

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