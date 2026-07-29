El INE busca más de 13,000 mdp para organizar las elecciones de 2027

El presupuesto se divide en dos grandes rubros. El primero corresponde al presupuesto base, destinado al gasto ordinario del Instituto –como salarios, servicios y arrendamientos–, para el cual se proyectan 14,036 millones de pesos.

El segundo es la cartera institucional de proyectos, que incluye la organización de los procesos electorales, el inicio de la preparación de la elección judicial de 2028, la emisión de credenciales para votar y otras actividades sustantivas del organismo. Para este apartado se prevé un gasto de 17,395 millones de pesos.

De ese monto, 13, 453 millones de pesos se destinarían solo al Proceso Electoral Federal (PEF) 2027. Como referencia, el INE ejerció 8,803 millones de pesos en el PEF de 2024, cuando se renovaron la Presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión.

El anteproyecto también contempla un presupuesto precautorio de 4,682 millones de pesos para atender una eventual consulta popular que pudiera realizarse en 2027.

En conjunto, el presupuesto base, la cartera institucional de proyectos y la partida precautoria suman los 36,114 millones de pesos que el INE solicitará a la Cámara de Diputados.