En 2021, Rocha Moya dejó la puerta abierta para dialogar con Cártel de Sinaloa

En abril de 2021, cuando era candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dejó la puerta abierta a entablar un diálogo con Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”.

“Se tendría que hacer en el marco a una estrategia que le dé cabida a esto... tendría que diseñarse una política nacional. No tengo ataduras. Soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco, no me conviene a mi edad cambiar de giro. Hay que abandonar las hipocresías y buscar una vía que no se ha explorado”, dijo Moya en ese momento durante una entrevista con Carlos Loret de Mola.