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México

¿Qué hará la UNAM para detectar trampas en el examen de admisión realizado desde casa?

A días del examen de admisión para la UNAM, la institución solicita a sus aspirantes a descargar el navegador seguro y realizar la prueba para verificar que no haya ningún problema.
mar 19 mayo 2026 12:22 PM
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La descarga del Navegador Seguro (Lockdown Browser) estará disponible a través del SITIO y de la dirección electrónica que se les hará llegar al correo electrónico registrado para el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026, así como el usuario y la contraseña. (Foto: Dirección General de Comunicación Social de la UNAM)

Quedan pocos días para que los aspirantes de nivel licenciatura para la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) realicen el examen de admisión en línea, que será del 23 de mayo al 10 de junio de 2026. Debido a su modalidad, la institución solicita medidas especiales para prevenir trampas o fraudes en la prueba.

De no seguirlas, el aspirante podrá tener un bloqueo y/o cancelación del examen y con ello su participación en el concurso. Estas son las medidas a tomar en cuenta.

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¿Qué medidas tiene la UNAM para aplicar el examen en línea?

Como lo determina el instructivo de la convocatoria, el examen de admisión será en línea, a través de una plataforma especial llamado Navegador Seguro (Lockdown Browser), el mismo que ha utilizado el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para sus propias pruebas.

Este está caracterizado por detectar programas que permiten grabación de pantalla del equipo de cómputo que puedan utilizarse para hacer trampa. Al identificarlos, el Navegador no podrá ejecutarse, lo que hace imposible realizar el examen.

Las personas aspirantes necesitarán instalar el Navegador Seguro desde su SITIO , y desinstalar todos los demás programas que graben pantalla de sus dispositivos.

Durante la realización de la simulación del examen, como durante la misma prueba, la UNAM implementará inteligencia artificial diseñada para detectar la presencia de posibles acompañantes.

La UNAM prohíbe realizar el examen desde smartphones, tabletas o dispositivos similares. Debe ser computadora de escritorio o laptop.

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Carrera

Pase Reglamentado UNAM 2026: ¿Cuáles son los promedios y requisitos para quedarse en la primera opción?

Antes de hacer el examen, se necesitará hacer una prueba para verificar que las condiciones sean adecuadas.

La institución solicita una serie de requisitos en el equipo de cómputo y con el espacio. Éstos serán los mismos tanto para la simulación como para el examen real:

Requisitos del equipo de cómputo

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Requisitos del espacio

- Se necesita un lugar tranquilo, aislado y sin distractores.
- Sin muñecos, cuadros ni imágenes de personas en el fondo (ya que pueden ser detectadas por la IA).
- Evitar situarse a contraluz.
- Evitar interrupciones de familiares en la fecha y hora indicada por la UNAM.

Requisitos adicionales

- Verifica que la conexión a internet sea estable. Desactiva cualquier dispositivo conectado durante el examen.
- Confirma que la cámara web y el micrófono funcionen correctamente.
- Cerrar todos los programas de la computadora antes de iniciar el examen en línea.
- Desinstalar programas de grabación o streaming.
- Limpia la lente de la cámara.
- Realiza las indicaciones proporcionadas por el chat.

En caso de tener complicaciones técnicas, la UNAM contará con un equipo de soporte durante el horario del simulador:

- Chat en la plataforma
- WhatsApp: +52-81-1662-4432 (no recibe llamadas, sólo mensajes escritos)
- Correo electrónico: soporte.unam@territorium.com

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¿Qué se permite durante el examen?

El único material permitido durante la aplicación del examen serán dos hojas blancas, lápiz, goma (borrador) y sacapuntas. Al finalizar la prueba, deberán destruirse las hojas frente a la cámara.

Acciones que pueden bloquear o cancelar el examen

La UNAM vigilará que no se realicen las siguientes actividades, ya que de comprobarse pueden derivar al bloqueo y/o cancelación del examen, ya sea durante su realización o posteriormente, incluso cuando la persona aspirante haya sido seleccionada y esté inscrita en el curso.

1. Suplantación de identidad: permitir que otra persona reemplace al aspirante registrado para presentar el examen.

2. Hablar o interactuar: comunicarse con personas dentro o fuera del campo de visión de la cámara (el ruido ambiental no cuenta, salvo que sea interacción sobre el examen).

3. Interactuar en redes sociales: comunicar, compartir o reproducir el contenido del examen en redes, chats o grupos antes, durante o después de la prueba.

4. Sustracción del examen: tomar, grabar, hacer capturas de pantalla o transcribir preguntas, imágenes o respuestas usando cualquier dispositivo electrónico.

5. Uso de material no permitido: utilizar dispositivos electrónicos (celulares, tabletas, relojes inteligentes), audífonos, acordeones, calculadoras, cuadernos o libros (se permite usar y enfocar solo el material autorizado de la ETAPA 8).

6. Portar audífonos: usar audífonos o diademas durante la aplicación.

7. Ausencia injustificada: salirse total o parcialmente del campo de visión de la cámara sin solicitar autorización en el chat del navegador seguro.

8. Posición de la cámara web: colocar mal la cámara impidiendo ver el rostro o el material de apoyo autorizado.

9. Bloqueo de cámara y/o micrófono: desactivar, desconectar, tapar o tener fallas en la cámara o micrófono (es obligación del aspirante verificar su funcionamiento previo con el simulador).

10. Cubrirse el rostro o la cabeza: taparse con las manos, cabello, gorras, capuchas, tapabocas o gafas oscuras impidiendo la identificación (solo se permiten lentes graduados).

11. Lectura en voz alta: leer las preguntas y respuestas en voz alta.

12. Desvío de mirada: distraer la mirada de la pantalla de forma reiterada.

El sistema de la UNAM grabará y monitorerá de manera continua el desarrollo del examen, y la IA supervisará incidencias.

En caso de tener complicaciones técnicas durante el horario del examen, se puede contactar con la mesa de soporte técnico en los siguientes medios:

- Chat en la plataforma
- WhatsApp: +52-81-1662-4432 (no recibe llamadas, sólo mensajes escritos)
- Correo electrónico: soporte.unam@territorium.com

Si la mesa de soporte no lo resuelve, realiza un reporte en https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx/login

Fechas importantes

Simulador del examen: 18 al 22 de mayo
Aplicación del examen: 23 de mayo al 10 de junio
Publicación de resultados: 17 de julio
Entrega de documentación de ingreso: 27 al 31 de julio
Inscripciones: 3 al 7 de agosto

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UNAM Estudiantes

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