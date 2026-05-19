¿Qué hará la UNAM para detectar trampas en el examen de admisión realizado desde casa?

¿Qué se permite durante el examen?
El único material permitido durante la aplicación del examen serán dos hojas blancas, lápiz, goma (borrador) y sacapuntas. Al finalizar la prueba, deberán destruirse las hojas frente a la cámara.
Acciones que pueden bloquear o cancelar el examen
La UNAM vigilará que no se realicen las siguientes actividades, ya que de comprobarse pueden derivar al bloqueo y/o cancelación del examen, ya sea durante su realización o posteriormente, incluso cuando la persona aspirante haya sido seleccionada y esté inscrita en el curso.
1. Suplantación de identidad: permitir que otra persona reemplace al aspirante registrado para presentar el examen.
2. Hablar o interactuar: comunicarse con personas dentro o fuera del campo de visión de la cámara (el ruido ambiental no cuenta, salvo que sea interacción sobre el examen).
3. Interactuar en redes sociales: comunicar, compartir o reproducir el contenido del examen en redes, chats o grupos antes, durante o después de la prueba.
4. Sustracción del examen: tomar, grabar, hacer capturas de pantalla o transcribir preguntas, imágenes o respuestas usando cualquier dispositivo electrónico.
5. Uso de material no permitido: utilizar dispositivos electrónicos (celulares, tabletas, relojes inteligentes), audífonos, acordeones, calculadoras, cuadernos o libros (se permite usar y enfocar solo el material autorizado de la ETAPA 8).
6. Portar audífonos: usar audífonos o diademas durante la aplicación.
7. Ausencia injustificada: salirse total o parcialmente del campo de visión de la cámara sin solicitar autorización en el chat del navegador seguro.
8. Posición de la cámara web: colocar mal la cámara impidiendo ver el rostro o el material de apoyo autorizado.
9. Bloqueo de cámara y/o micrófono: desactivar, desconectar, tapar o tener fallas en la cámara o micrófono (es obligación del aspirante verificar su funcionamiento previo con el simulador).
10. Cubrirse el rostro o la cabeza: taparse con las manos, cabello, gorras, capuchas, tapabocas o gafas oscuras impidiendo la identificación (solo se permiten lentes graduados).
11. Lectura en voz alta: leer las preguntas y respuestas en voz alta.
12. Desvío de mirada: distraer la mirada de la pantalla de forma reiterada.
El sistema de la UNAM grabará y monitorerá de manera continua el desarrollo del examen, y la IA supervisará incidencias.
En caso de tener complicaciones técnicas durante el horario del examen, se puede contactar con la mesa de soporte técnico en los siguientes medios:
- Chat en la plataforma
- WhatsApp: +52-81-1662-4432 (no recibe llamadas, sólo mensajes escritos)
- Correo electrónico: soporte.unam@territorium.com
Si la mesa de soporte no lo resuelve, realiza un reporte en https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx/login
Fechas importantes
Simulador del examen: 18 al 22 de mayo
Aplicación del examen: 23 de mayo al 10 de junio
Publicación de resultados: 17 de julio
Entrega de documentación de ingreso: 27 al 31 de julio
Inscripciones: 3 al 7 de agosto