¿Qué hará la UNAM para detectar trampas en el examen de admisión realizado desde casa?

¿Qué medidas tiene la UNAM para aplicar el examen en línea?

Como lo determina el instructivo de la convocatoria, el examen de admisión será en línea, a través de una plataforma especial llamado Navegador Seguro (Lockdown Browser), el mismo que ha utilizado el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para sus propias pruebas.

Este está caracterizado por detectar programas que permiten grabación de pantalla del equipo de cómputo que puedan utilizarse para hacer trampa. Al identificarlos, el Navegador no podrá ejecutarse, lo que hace imposible realizar el examen.

Las personas aspirantes necesitarán instalar el Navegador Seguro desde su SITIO , y desinstalar todos los demás programas que graben pantalla de sus dispositivos.

Durante la realización de la simulación del examen, como durante la misma prueba, la UNAM implementará inteligencia artificial diseñada para detectar la presencia de posibles acompañantes.

La UNAM prohíbe realizar el examen desde smartphones, tabletas o dispositivos similares. Debe ser computadora de escritorio o laptop.

Antes de hacer el examen, se necesitará hacer una prueba para verificar que las condiciones sean adecuadas.

La institución solicita una serie de requisitos en el equipo de cómputo y con el espacio. Éstos serán los mismos tanto para la simulación como para el examen real:

Requisitos del equipo de cómputo