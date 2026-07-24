UNAM suspende las inscripciones a licenciatura hasta concluir la revisión del examen 2026

Este año, la UNAM aplicó el examen de admisión en línea. Tras difundir los resultados, varios estudiantes aseguraron que usaron IA para contestar las preguntas o que la plataforma digital les canceló la prueba por fallas técnicas o ruido.

Además, la Universidad Nacional detectó que algunas empresas cometieron fraude con la venta o filtración de los reactivos del examen, por lo que puso una denuncia penal contra quienes resulten responsables.

Por la polémica, el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección y conformó una Comisión Técnica con expertos de diferentes disciplinas, que será la encargada de analizar el reporte final.

Esta noche, la UNAM informó que las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura se suspenden hasta que culmine la revisión de ese informe.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la legislación universitaria", indicó en un comunicado.

La casa de estudios agregó que informará oportunamente las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes sobre la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.