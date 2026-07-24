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México

UNAM suspende las inscripciones a licenciatura hasta concluir la revisión del examen 2026

La Universidad Nacional aseguró que esta medida busca dar certeza a todas las personas que presentaron el examen de ingreso 2026
vie 24 julio 2026 09:05 PM
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Examen de ingreso a la UNAM 2026
El 2% de los exámenes de ingreso a licenciatura en la UNAM fueron cancelados por supuesto fraude y trampas. (Foto: AP)

Ante las quejas por posible fraude y las confesiones de estudiantes sobre haber hecho trampa en el examen de admisión, la UNAM decidió suspender temporalmente las inscripciones de primer ingreso en todas sus licenciaturas.

La matriculación arrancaba el próximo lunes 27 de julio, pero la institución lo pondrá en pausa hasta concluir la revisión del Proceso de Selección 2026. Una protesta para exigir transparencia a la universidad y el regreso a exámenes presenciales está programada para el mismo día.

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Este año, la UNAM aplicó el examen de admisión en línea. Tras difundir los resultados, varios estudiantes aseguraron que usaron IA para contestar las preguntas o que la plataforma digital les canceló la prueba por fallas técnicas o ruido.

Además, la Universidad Nacional detectó que algunas empresas cometieron fraude con la venta o filtración de los reactivos del examen, por lo que puso una denuncia penal contra quienes resulten responsables.

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Por la polémica, el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección y conformó una Comisión Técnica con expertos de diferentes disciplinas, que será la encargada de analizar el reporte final.

Esta noche, la UNAM informó que las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura se suspenden hasta que culmine la revisión de ese informe.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la legislación universitaria", indicó en un comunicado.

La casa de estudios agregó que informará oportunamente las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes sobre la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.

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