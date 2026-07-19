Sheinbaum llega a EU para ver el España vs Argentina entre mariachis y apoyo de mexicanos

A su llegada a Manhattan, Sheinbaum recibió muestras de apoyo de la comunidad mexicana en Nueva York. Decenas de paisanos acudieron al hotel donde se hospedó para saludarla con música de mariachi, abrazos, fotografías y mensajes de respaldo.

“Bienvenida presidenta, los migrantes estamos contigo”, expresaron algunos de los asistentes, quienes aprovecharon el encuentro para acercarse a la mandataria y mostrarle su respaldo.

Nuestra presidenta @Claudiashein es recibida con el cariño de un pueblo que la acompaña donde quiera que esté. 🇲🇽



En #NuevaYork, mexicanas y mexicanos le dieron una cálida bienvenida, reconociendo el liderazgo con el que representa a nuestro país ante el mundo.… pic.twitter.com/TE6ErQ8p6G — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 19, 2026

La presidenta compartió posteriormente imágenes del recibimiento y agradeció el gesto de los mexicanos que acudieron a verla.

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”, publicó en sus redes sociales.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Invitación de Trump y presencia de líderes internacionales

Sheinbaum aceptó la invitación del presidente Donald Trump para asistir al partido final del Mundial 2026. La mandataria explicó que decidió acudir porque consideró importante la presencia de los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá, países que comparten la organización de la Copa del Mundo.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó antes de viajar.