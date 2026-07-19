Sheinbaum llega a EU para ver el España vs Argentina entre mariachis y apoyo de mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Nueva York para participar en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 y presenciar la final entre España y Argentina, un encuentro que reunirá también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, como representantes de los países anfitriones del torneo.
La visita de la mandataria mexicana ocurre en un momento de relevancia diplomática para la relación entre los tres países de América del Norte, pues además de la agenda deportiva, los líderes sostendrán conversaciones previas a una nueva etapa de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).