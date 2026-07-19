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México

Sheinbaum llega a EU para ver el España vs Argentina entre mariachis y apoyo de mexicanos

La mandataria mexicana fue recibida por migrantes en Nueva York antes de asistir a la final del Mundial y reunirse con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.
dom 19 julio 2026 12:26 PM
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A su llegada a Manhattan, Sheinbaum recibió muestras de apoyo de la comunidad mexicana en Nueva York (X/ @A_MontielR )

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Nueva York para participar en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 y presenciar la final entre España y Argentina, un encuentro que reunirá también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, como representantes de los países anfitriones del torneo.

La visita de la mandataria mexicana ocurre en un momento de relevancia diplomática para la relación entre los tres países de América del Norte, pues además de la agenda deportiva, los líderes sostendrán conversaciones previas a una nueva etapa de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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A su llegada a Manhattan, Sheinbaum recibió muestras de apoyo de la comunidad mexicana en Nueva York. Decenas de paisanos acudieron al hotel donde se hospedó para saludarla con música de mariachi, abrazos, fotografías y mensajes de respaldo.

“Bienvenida presidenta, los migrantes estamos contigo”, expresaron algunos de los asistentes, quienes aprovecharon el encuentro para acercarse a la mandataria y mostrarle su respaldo.

La presidenta compartió posteriormente imágenes del recibimiento y agradeció el gesto de los mexicanos que acudieron a verla.

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”, publicó en sus redes sociales.

Invitación de Trump y presencia de líderes internacionales

Sheinbaum aceptó la invitación del presidente Donald Trump para asistir al partido final del Mundial 2026. La mandataria explicó que decidió acudir porque consideró importante la presencia de los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá, países que comparten la organización de la Copa del Mundo.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó antes de viajar.

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El Congreso de la Unión recibió la notificación oficial sobre la salida de la presidenta del país. El documento enviado por la Secretaría de Gobernación informó que Sheinbaum permanecería fuera de México del sábado 18 al lunes 20 de julio y que después entregaría un reporte sobre los resultados y acuerdos de su visita.

El traslado hacia Estados Unidos tuvo ajustes debido a condiciones meteorológicas adversas en Nueva York. El vuelo comercial previsto desde Quintana Roo presentó retrasos y después fue cancelado, por lo que la logística del viaje tuvo modificaciones para permitir la llegada de la mandataria a tiempo para la final del torneo.

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Una reunión marcada por temas bilaterales

Además de acudir al partido entre España y Argentina, Sheinbaum tendrá un encuentro con Trump y Carney, en una reunión que tendrá lugar antes de las próximas conversaciones sobre el futuro del T-MEC.

La visita ocurre en medio de diferencias entre México y Estados Unidos por asuntos migratorios, la muerte de mexicanos bajo custodia de autoridades estadounidenses y los reclamos del gobierno mexicano para obtener información sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

También coincidirá con autoridades españolas, entre ellas el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La presencia de representantes de ambos países ocurre después de una etapa de distanciamiento y de recientes acercamientos entre México y España.

Para Sheinbaum, esta será su primera asistencia a un partido del Mundial dentro de un estadio. La presidenta no acudió a la inauguración del torneo en México y explicó en su momento que prefería mantener cercanía con la ciudadanía ante los altos costos de los boletos.

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Claudia Sheinbaum Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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