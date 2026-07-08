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México exigirá a Estados Unidos la eliminación de aranceles de cara a la revisión del 20 de julio

México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, por lo que pedirá la eliminación de estos impuestos en los sectores de acero, aluminio y automotriz.
mié 08 julio 2026 05:04 PM
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La integración comercial y la recuperación de Estados Unidos han permitido el fortalecimiento de la maquila mexicana, así como el envío de remesas. (wildpixel/Getty Images/iStockphoto)

México llegará a la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC con seis prioridades, entre las que destaca exigir a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros de este tratado internacional.

En un informe que envió la Secretaría de Economía a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la dependencia señala que México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, por lo que pedirá la eliminación de estos impuestos en los sectores de acero, aluminio y automotriz.

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Además, sostiene el documento que México se concentrará en promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, así como buscar incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir dependencias externas en insumos críticos y componentes asociados a cadenas de alto valor y asegurar una ventaja competitiva frente al resto del mundo.

Las seis prioridades:

1. Protocolo de no aplicación de medidas unilaterales
2. Resolución de aranceles de acero
3. Preservación de la competitividad automotriz
4. Marcos de seguridad económica
5. Atención de temas bilaterales pendientes
6. Acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión

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La dependencia a cargo de Marcelo Ebrard recuerda que el próximo 20 de julio de 2026 se realizará la tercera ronda de revisión con el fin de definir los siguientes pasos del proceso y señala que los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleo en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro, el déficit comercial, reglas de origen y seguridad económica.

“Desde la perspectiva de México, estos asuntos pueden atenderse mediante una estrategia regional de que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia”, se menciona.

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Mientras, México, señala, tiene diversa preocupaciones comerciales en el marco del T-MEC, como los incrementos arancelarios de Estados Unidos a industrias estratégicas, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barretas comerciales a nivel estatal, pues sostiene este país que estas medidas representan obstáculos para el comercio bilateral y se requiere atención para mantener el equilibrio de la relación comercial entre ambos países.

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La Secretaría de Estado enfatiza que en el último año, las exportaciones de México a Estados Unidos han crecido, por lo que alcanzaron en abril pasado una tasa de crecimiento de 21% anual. Frente a ello, México se manteniendo como el principal proveedor de Estados Unidos.

“La revisión del tratado representa una oportunidad histórica para consolidar y ampliar estas ventajas competitivas. El diálogo institucional con los Estados Unidos demuestra el compromiso por preservar y perfeccionar el marco jurídico que sustenta una de las regiones económicas más dinámicas del mundo”, sostiene la dependencia.

Agrega que los próximos pasos del proceso serán “determinantes” para que México mantenga su posición estratégica en la nueva geografía comercial global y se consolide la visión compartida de una América del Norte “más competitiva, integrada y próspera”.

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