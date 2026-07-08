México exigirá a Estados Unidos la eliminación de aranceles de cara a la revisión del 20 de julio

Además, sostiene el documento que México se concentrará en promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, así como buscar incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir dependencias externas en insumos críticos y componentes asociados a cadenas de alto valor y asegurar una ventaja competitiva frente al resto del mundo.

Las seis prioridades:

1. Protocolo de no aplicación de medidas unilaterales

2. Resolución de aranceles de acero

3. Preservación de la competitividad automotriz

4. Marcos de seguridad económica

5. Atención de temas bilaterales pendientes

6. Acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión

La dependencia a cargo de Marcelo Ebrard recuerda que el próximo 20 de julio de 2026 se realizará la tercera ronda de revisión con el fin de definir los siguientes pasos del proceso y señala que los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleo en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro, el déficit comercial, reglas de origen y seguridad económica.

“Desde la perspectiva de México, estos asuntos pueden atenderse mediante una estrategia regional de que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia”, se menciona.