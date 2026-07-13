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México escala sus reclamos a EU por muerte de connacionales y presentará denuncias tras el caso Lorenzo Salgado

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el canciller Roberto Velasco notificó al embajador Ronald Johnson la decisión de México y su preocupación por la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos.
lun 13 julio 2026 09:44 AM
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protesta muerte de lorenzo salgado
A las 11 notas diplomáticas que el gobierno de México ya envío a Estados Unidos, ahora se interpondrán denuncias contra quienes resulten responsables. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP )

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interpondrá en Estados Unidos las denuncias por la muerte de 17 mexicanos, de ellas 14 de connacionales que estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"El día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo", dijo este lunes en su conferencia matutina.

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La semana pasada, el gobierno de Sheinbaum anunció que se endurecerían las medidas de protesta por la muerte de migrantes mexicanos luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue baleado por un elemento del ICE.

A las 11 notas diplomáticas que el gobierno de México ya envío a Estados Unidos, ahora se interpondrán denuncias contra quienes resulten responsables.

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De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el embajador de Estados Unidos ya fue notificado y se mostró perceptivo a la preocupación del gobierno de México.

"Se comunicó el Canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también de tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE", indicó

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Debido a que no se puede ser indiferente ante el dolor de los mexicanos, la presidenta Sheinbaum convocó a solidarizarse con los connacionales.

"Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos, no creo que a nadie le parezca bien esta situación. Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la comisión permanente, a que todos los partidos políticos sin excepción presenten también una solicitud de información, y nuestro rechazo a la violación de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos", comentó.

La muerte de Lorenzo Salgado

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que agentes del ICE quisieron detener el vehículo de Lorengo Salgado, pero el hombre "trató de evadir el arresto".

También aseguraron que este "embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un miembro de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia".

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa a dos de la tres personas que fueron detenidas en la intervención donde Lorenzo perdió la vida, aseguró el viernes que sus clientes tienen una versión distinta de los hechos.

"Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE", dijo.

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Claudia Sheinbaum migrantes Embajada de Estados Unidos

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