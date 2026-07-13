México escala sus reclamos a EU por muerte de connacionales y presentará denuncias tras el caso Lorenzo Salgado

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interpondrá en Estados Unidos las denuncias por la muerte de 17 mexicanos, de ellas 14 de connacionales que estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
"El día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo", dijo este lunes en su conferencia matutina.