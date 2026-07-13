México escala sus reclamos a EU por muerte de connacionales y presentará denuncias tras el caso Lorenzo Salgado

Debido a que no se puede ser indiferente ante el dolor de los mexicanos, la presidenta Sheinbaum convocó a solidarizarse con los connacionales.

"Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos, no creo que a nadie le parezca bien esta situación. Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la comisión permanente, a que todos los partidos políticos sin excepción presenten también una solicitud de información, y nuestro rechazo a la violación de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos", comentó.

La muerte de Lorenzo Salgado

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que agentes del ICE quisieron detener el vehículo de Lorengo Salgado, pero el hombre "trató de evadir el arresto".

También aseguraron que este "embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un miembro de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia".

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa a dos de la tres personas que fueron detenidas en la intervención donde Lorenzo perdió la vida, aseguró el viernes que sus clientes tienen una versión distinta de los hechos.

"Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE", dijo.

