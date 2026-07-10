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Gobierno ayuda a conseguir casa a familia de pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial

Karla Gómez, sus hijos y el pato vivían en un local comercial en la Ciudad de México, antes de que el Gobierno de la Ciudad de México les ayudara a acceder a un departamento.
vie 10 julio 2026 11:01 AM
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Karla Gómez, dueña del pato Merlín, contó que antes de tener su vivienda ella y su familia vivían en un local comercial. (Foto: Presidencia de México.)

La familia de la mascota no oficial del Mundial en México, el Pato Merlín, estrenó departamento. Luego de vivir en un local comercial sobre Vértiz y Arcos de Belén, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México entregó un departamento a Karla Gómez, propietaria del ave que causó euforía en México luego de vestir su jersey de la selección mexicana.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace con Karla Gómez para que compartiera la noticia.

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“Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local sobre la calle de Doctor Vértiz y Arcos de Belem, víviamos en un local mi familia y yo. No decíamos esto por temor a que la delegación nos lo pudiera quitar, entonces dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto”, contó.

Cuando conoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Karla Gómez, le comentó que quería adquirir una casa.

“Un buen día Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación, le enseñé las fotos donde vivíamos, dónde nos bañábamos y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar, y fue real, nos ayudó”, dijo la también madre de dos hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en ningún momento Karla Gómez pidió regalada una casa.

“Hablamos con Clara Brugada, con Inti Muñoz, que es el director del Invi, les dijimos ¿hay posibilidad de que pueda tener acceso a un departamento? dijeron “sí, tiene que venir a hacer sus trámites”. Hizo sus trámites y agradecemos mucho porque el día de ayer Clara le entregó su casa a Karla”, compartió.

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Karla Gómez agradeció a la presidenta su intervención para que se le pudiera entregar su casa.

“Estamos bien, ya no estamos vulnerables”, dijo.

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Merlín también llegó a la lotería nacional

El pato Merlín también ya tiene su billete de lotería. Los billetes para el Sorteo Superior No. 2891 que tiene como premio 17 millones de pesos en dos series cuenta con la imagen del pato.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, comentó que mientras el mundo celebraba el futbol, México regaló una historia a través de Merlín.

“Eso fue Merlín, un pequeño pato que, sin proponérselo, terminó representando algo mucho más grande: una familia mexicana, la alegría de un pueblo y ese México cercano que conquistó el corazón del mundo”, dijo.

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El premio mayor será de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: Lotería Nacional.)

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