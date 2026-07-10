Gobierno ayuda a conseguir casa a familia de pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial

“Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local sobre la calle de Doctor Vértiz y Arcos de Belem, víviamos en un local mi familia y yo. No decíamos esto por temor a que la delegación nos lo pudiera quitar, entonces dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto”, contó.

Cuando conoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Karla Gómez, le comentó que quería adquirir una casa.

“Un buen día Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación, le enseñé las fotos donde vivíamos, dónde nos bañábamos y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar, y fue real, nos ayudó”, dijo la también madre de dos hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en ningún momento Karla Gómez pidió regalada una casa.

“Hablamos con Clara Brugada, con Inti Muñoz, que es el director del Invi, les dijimos ¿hay posibilidad de que pueda tener acceso a un departamento? dijeron “sí, tiene que venir a hacer sus trámites”. Hizo sus trámites y agradecemos mucho porque el día de ayer Clara le entregó su casa a Karla”, compartió.

Sheinbaum afirmó que Merlín “conquistó el corazón de las y los mexicanos y de muchos aficionados de todo el mundo”.

Karla Gómez agradeció a la presidenta su intervención para que se le pudiera entregar su casa.

“Estamos bien, ya no estamos vulnerables”, dijo.

