México envía nota diplomática por muerte de migrante en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno envió una nota diplomática por la muerte de un mexicano que se encontraba en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) de Estados Unidos, donde pidió que se investigue y, de comprobarse alguna responsabilidad, que se sancione.

“Se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se hagan todas las investigaciones y que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos, sea sancionada”, indicó.

El mexicano Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, murió en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville. Se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE, pero fue trasladado a la unidad médica para una revisión “más exhaustiva”.