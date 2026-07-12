¿A quién le toca la Beca Gertrudis Bocanegra y cómo aplicar para recibirla?

Sheinbaum indicó que para los universitarios zacatecanos será a partir de septiembre cuando dará inicio las asambleas en las escuelas para dar a conocer esta beca.

La beca consiste en un apoyo de transporte para estudiantes de universidad. Fue creada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una serie de estrategias para reforzar la seguridad y políticas públicas para pacificar la entidad anunciadas en noviembre de 2025, tras el asesinado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cometido el 1 de noviembre de ese año.

Sin embargo no solo se da en Michoacán, el Gobierno de México también ha sumado a estudiantes de otras entidades como Campeche, Chiapas y Zacatecas.

¿Para quién? Estudiantes universitarios de hasta 29 años que estén inscritos en una de las escuelas incluidas en el programa.

¿De cuánto es la beca? Son 1,900 pesos bimestrales durante 10 meses de cada ciclo escolar, salvo julio y agosto pues se considera periodo de vacaciones. El apoyo es por máximo 45 meses, salvo para estudiantes de medicina que pueden recibirlo por hasta 55 meses.

¿En qué estados aplica? Campeche, Chiapas, Michoacán y Zacatecas.

¿Cómo pedir la Beca Gertrudis Bocanegra?

1. Necesitas crear o contar con un perfil en el portal de gobierno Llave MX.

2. Entra a la página www.becagertrudisbocanegra.gob.mx e inicia sesión con Llave MX. Si está habilitado, da click en ‘Comenzar registro’.

3. Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y da clic en ‘Buscar CCT’. Ingresa el turno, periodo y grado que cursas.

4. Agrega los datos del lugar en donde vives y sube tu comprobante de domicilio (en archivo digital PDF o JPG), puede ser: recibo de servicio de luz, gas, agua, predial, servicio telefónico o internet o constancia de residencia emitida por la autoridad local.

5. Sube una identificación oficial, puede ser: credencial para votar (INE), cartilla militar, licencia de conducir, cédula profesional, pasaporte o credencial del Instituto Nacional de Migración.

6. Al completar el registro, tus datos serán validados y recibirás más información sobre los pasos siguientes, incluyendo dónde recoger tu tarjeta para recibir la beca.