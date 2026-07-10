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Sheinbaum llama a agencias de EU a no actuar unilateralmente y coordinarse con México

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que a través de la coordinación entre México y Estados Unidos se logran resultados como la reducción de 70% en el tráfico de fentanilo.
vie 10 julio 2026 09:22 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México tiene un registro de cuántos agentes estadounidenses hacen labores en el país, y aquellos que no estén en él, sería falta de la embajada de Estados Unidos. (Yuri Cortez/AFP)

En medio de la tensión por la presunta participación del FBI en la extracción de Ismael “El Mayo" Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al gobierno de Estados Unidos y a sus agencias de seguridad a coordinarse y colaborar con México frente a la delincuencia y no hacerlo de manera unilateral pues en conjunto, dijo, se logran mejores resultados.

“El llamado que hacemos a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos es mejor coordinarse, es mejor colaborar. Los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía, es mejor, mucho mejor cuando se coopera”, afirmó este viernes en su conferencia matutina.

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El llamado de la presidenta Sheinbaum se da en medio de la polémica que se ha generado por la presunta participación de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en la detención de Zambada en julio de 2024.

El gobierno de México ha señalado a Estados Unidos por incurrir en omisiones y mentiras respecto a su participación en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada debido a que su entonces representante, Ken Salazar, negó algún tipo de intervención pero recientemente el propio FBI se atribuye la detención del capo mexicano

Sheinbaum insistió que la presunta participación del FBI en la detención implica una violación a la soberanía de México.

“No fue que no sabían, si lo exponen como una operación del FBI, pues sí fue una operación de FBI, cómo que no sabían. Si fue una operación del FBI en territorio mexicano, quiere decir que hubo injerencia sin informarle al gobierno mexicano”, destacó.

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La presidenta explicó que cuando ambos países se coordinan hay resultados en problemas compartidos como el decomiso del fentanilo.

“El mensaje a Estados Unidos es para coordinarnos como lo hemos hecho hasta ahora porque se dan resultados: trabajando conjuntamente ha disminuido en 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos desde que llegamos nosotros por el esquema de colaboración e información conjunta que tenemos en el marco de respeto a nuestras soberanías. Ellos incluso han hecho incautaciones de armas a petición nuestra que estamos presionando permanentemente para que haya incautación de armas”, dijo.

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Rechazó que el gobierno de Estados Unidos no confíe en México y que por ello actúe de manera unilateral, y dijo que muestra de ello es que durante años hay colaboración contra la delincuencia.

“La oposición dice ‘es que no le tienen confianza al gobierno mexicano’, es falso. Tan es así que con el presidente López Obrador, en su periodo, se detuvieron a muchísimos delincuentes y varios fueron extraditados a Estados Unidos y con nosotros hay la confianza suficiente para estar trabajando y colaborando conjuntamente y se dan resultados muy claros”, agregó.

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Sobre el número de agentes estadounidenses que están realizando alguna tarea en México, la presidenta explicó que se tiene un registro y si hay alguno que no esté en él, será responsabilidad de la Embajada de Estados Unidos o de alguna autoridad estatal que no informó.

“Lo que tenemos es el registro de aquellas personas que se dedican a labores de las distintas agencias de Estados Unidos en México que pone a consideración la embajada de un comité del gabinete de seguridad que determina si es factible darles el permiso para que trabajen en México y que se les pone como condición trabajar en el marco de la Constitución y la ley de seguridad nacional, esa es la condición. Si existe aún alguna otra persona sería falta de la embajada de Estados Unidos por no informarlo o de alguna autoridad nacional que ha decidido participar fuera de este protocolo y de la ley”, indicó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Estados

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