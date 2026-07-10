Sheinbaum llama a agencias de EU a no actuar unilateralmente y coordinarse con México

El llamado de la presidenta Sheinbaum se da en medio de la polémica que se ha generado por la presunta participación de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en la detención de Zambada en julio de 2024.

El gobierno de México ha señalado a Estados Unidos por incurrir en omisiones y mentiras respecto a su participación en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada debido a que su entonces representante, Ken Salazar, negó algún tipo de intervención pero recientemente el propio FBI se atribuye la detención del capo mexicano

Sheinbaum insistió que la presunta participación del FBI en la detención implica una violación a la soberanía de México.

“No fue que no sabían, si lo exponen como una operación del FBI, pues sí fue una operación de FBI, cómo que no sabían. Si fue una operación del FBI en territorio mexicano, quiere decir que hubo injerencia sin informarle al gobierno mexicano”, destacó.

La presidenta explicó que cuando ambos países se coordinan hay resultados en problemas compartidos como el decomiso del fentanilo.

“El mensaje a Estados Unidos es para coordinarnos como lo hemos hecho hasta ahora porque se dan resultados: trabajando conjuntamente ha disminuido en 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos desde que llegamos nosotros por el esquema de colaboración e información conjunta que tenemos en el marco de respeto a nuestras soberanías. Ellos incluso han hecho incautaciones de armas a petición nuestra que estamos presionando permanentemente para que haya incautación de armas”, dijo.

