Perú rompe relaciones con México; corre a encargada de Embajada

El Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una ex primera ministra del país sudamericano, anunció el lunes el canciller Hugo de Zela.

De Zela dijo a periodistas que México había cometido un "acto inamistoso" al abrir un proceso de asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, que fue la última jefa del gabinete del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y apresado por intentar disolver el Congreso a fines del 2022.

José Jerí, presidente de Perú, informó que Karla Ornela, encargada de la Embajada de México, debe irse de su país.

''¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país'', señaló.