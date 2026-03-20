Gobierno enviará nota diplomática "más fuerte" por muerte de mexicano en custodia del ICE

El mexicano Royer Pérez Jiménez, de 19 años, murió dentro en centro de detención de migrantes.

Desde que Donald Trump regresó a la Presidencia de Estados Unidos y endureció su política migratoria, se ha reportado la muerte de 46 personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, de ellas, 12 fueron de migrantes de origen mexicano, incluida la de Royer Pérez.

A inicios de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó la muerte de un ciudadano mexicano quien también se encontraba bajo custodia del ICE. El primer caso fue reportado el 27 de octubre de ese año.

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se analizan más medidas para que México externe su molestia.

“Vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta y apoyar a la familia en todo lo que requiera”, indicó.