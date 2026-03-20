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Gobierno enviará nota diplomática "más fuerte" por muerte de mexicano en custodia del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno pedirá una investigación profunda sobre el deceso del mexicano, Royer Pérez Jiménez, de quien inicialmente se aseguró que se suicidó.
vie 20 marzo 2026 10:09 AM
Conferencia del Pueblo Migrantes EU
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación profunda sobre la muerte del mexicano en custodia del ICE. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno enviará una nota diplomática "más fuerte" a la administración de Estados Unidos por la muerte de un mexicano que estaba en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

"Se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda. Además no puede ser que esté ocurriendo esto, entonces vamos a hacer varias medidas", indicó.

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El mexicano Royer Pérez Jiménez, de 19 años, murió dentro en centro de detención de migrantes.

Desde que Donald Trump regresó a la Presidencia de Estados Unidos y endureció su política migratoria, se ha reportado la muerte de 46 personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, de ellas, 12 fueron de migrantes de origen mexicano, incluida la de Royer Pérez.

A inicios de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó la muerte de un ciudadano mexicano quien también se encontraba bajo custodia del ICE. El primer caso fue reportado el 27 de octubre de ese año.

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10 mexicanos fallecen en custodia del ICE en segundo mandato de Trump Desde enero, el ICE realizó 169 redadas en las que se detuvo a 2,382 mexicanos, informó Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se analizan más medidas para que México externe su molestia.

“Vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta y apoyar a la familia en todo lo que requiera”, indicó.

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El reclamo de México

El gobierno de México se ha pronunciado contra los malos tratos contra sus migrantes y más allá del discurso, lo ha hecho por la vía diplomática.

En octubre del año pasado, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó se habían emitido un total de 13 notas diplomáticas a Estados Unidos, para solicitar el esclarecimiento de muertes de mexicanos.

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México pide esclarecer muerte de un connacional bajo custodia de ICE en Georgia, EU En lo que va del año, al menos cuatro personas han muerto en algunos centros de detención de migrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU nació en marzo de 2003.

Entre los mexicanos que perdieron la vida en redadas o bajo la custodia del ICE, dos mexicanos fallecidos tienen antecedentes de ingresos múltiples al país, acusaciones por delitos como "conducta desordenada", "intoxicación en vía pública" y "exceso de velocidad".

Ahora corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores preparar en un tono "más fuerte" el reclamo por la muerte del joven de 19 años.

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migrantes deportaciones conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

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