Gobierno enviará nota diplomática "más fuerte" por muerte de mexicano en custodia del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno enviará una nota diplomática "más fuerte" a la administración de Estados Unidos por la muerte de un mexicano que estaba en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
"Se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda. Además no puede ser que esté ocurriendo esto, entonces vamos a hacer varias medidas", indicó.