10 mexicanos fallecen en custodia del ICE en segundo mandato de Trump

"Del 20 de enero a la fecha, 10 personas mexicanas han perdido la vida bajo custodia de ICE o durante operativos migratorios", detalló.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente para abordar temas migratorios, Velasco dijo que el gobierno de México manifiesta su rechazo a las muertes de mexicanos, por lo que ya envió 13 notas diplomáticas.

“La instrucción que he recibido muy puntualmente del canciller y de la presidenta Sheinbaum pues es darle seguimiento a estos 10 casos y naturalmente que le hemos expresado una indignación y preocupación profunda a las autoridades del gobierno de Estados Unidos por el número de casos que estamos dando a conocer”, expresó el subsecretario.

El funcionario comentó que las muertes no están atribuidas al ICE, pero se dieron cuando los mexicanos estaban bajo su custodia.

"No necesariamente son todos atribuibles a una actuación de ICE, pero al ser personas que están bajo custodia de ICE naturalmente que hay una responsabilidad, o bien, al ser durante un proceso de detención, pues hay una potencial responsabilidad”, comentó.

Cuando un mexicano muere en el exterior, agregó, se establece comunicación con su familia, se le brinda asesoría jurídica y se gestiona la repatriación del cuerpo.

Del 20 de enero al 23 de octubre, el ICE realizó 169 redadas en las que se detuvo a 2,382 mexicanos.