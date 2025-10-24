Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

10 mexicanos fallecen en custodia del ICE en segundo mandato de Trump

Desde enero, el ICE realizó 169 redadas en las que se detuvo a 2,382 mexicanos, informó Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.
vie 24 octubre 2025 06:36 PM
migrantes
En la segunda era de Trump como presidente de Estados Unidos, han sido detenidos más de 2,300 migrantes de origen mexicano. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

Bajo la custodia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), 10 mexicanos fallecieron en los primeros nueve meses del segundo mandato presidencial de Donald Trump.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que el caso más reciente ocurrió la madrugada de este viernes en San Bernardino, California

Publicidad

"Del 20 de enero a la fecha, 10 personas mexicanas han perdido la vida bajo custodia de ICE o durante operativos migratorios", detalló.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente para abordar temas migratorios, Velasco dijo que el gobierno de México manifiesta su rechazo a las muertes de mexicanos, por lo que ya envió 13 notas diplomáticas.

“La instrucción que he recibido muy puntualmente del canciller y de la presidenta Sheinbaum pues es darle seguimiento a estos 10 casos y naturalmente que le hemos expresado una indignación y preocupación profunda a las autoridades del gobierno de Estados Unidos por el número de casos que estamos dando a conocer”, expresó el subsecretario.

Te recomendamos:

sheinbaum-redadas
presidencia

Sheinbaum ve criminalización en redadas contra migrantes; reportan 42 detenidos

El funcionario comentó que las muertes no están atribuidas al ICE, pero se dieron cuando los mexicanos estaban bajo su custodia.

"No necesariamente son todos atribuibles a una actuación de ICE, pero al ser personas que están bajo custodia de ICE naturalmente que hay una responsabilidad, o bien, al ser durante un proceso de detención, pues hay una potencial responsabilidad”, comentó.

Cuando un mexicano muere en el exterior, agregó, se establece comunicación con su familia, se le brinda asesoría jurídica y se gestiona la repatriación del cuerpo.

Del 20 de enero al 23 de octubre, el ICE realizó 169 redadas en las que se detuvo a 2,382 mexicanos.

Publicidad

Tags

migrantes deportaciones Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad