México vs Ecuador: dos rivales políticos se reencuentran en la cancha del Mundial

¿Por qué se rompió la relación?

La ruptura entre México y Ecuador se gestó meses atrás cuando el 17 de diciembre de 2023 el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas ingresó a la Embajada de México en Quito para solicitar protección, bajo el argumento de que era objeto de persecución política.

En febrero de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador pidió a la Embajada de México en Quito autorización para ingresar y detener a Glas por asociación ilícita y cohecho.

La tensión entre ambas naciones se elevó cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las elecciones en Ecuador y sugirió que el triunfo de Daniel Noboa fue por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

“Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube”, dijo en su entonces conferencia matutina .

Esa postura generó que un día después el gobierno de Ecuador declarara persona “non grata” a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke.

En respuesta, el gobierno de López Obrador instruyó a Serur regresar a México para resguardar su seguridad e integridad e informó que se decidió otorgar asilo político a Jorge Glas.