México vs Ecuador: dos rivales políticos se reencuentran en la cancha del Mundial

Con Sheinbaum, se mantiene rota la relación
Con el cambio del gobierno en México, la relación diplomática no se retomó. En abril de 2025, un año después de la irrupción en la embajada mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, mientras el presidente fuera Daniel Noboa, no se iba restablecer.
“No tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México. A nuestra soberanía”, dijo la mandataria federal.
Este lunes, a unas horas del encuentro entre México y Ecuador, la mandataria federal evitó pronunciarse sobre si se puede reanudar la relación entre ambos países.
“Vamos a hablar de la relación México-Ecuador ya que pase el partido. Por lo pronto, mucha suerte para la selección, mucha suerte”, dijo Sheinbaum.
Los cárteles, una preocupación para Ecuador
Más allá de las diferencias diplomáticas, la violencia es otro tema que abona al desencuentro entre ambos países.
En abril de 2025, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) de Ecuador alertó sobre una “posible planificación de atentados” en contra del presidente Daniel Noboa.
“Se conoce que, luego de los resultados electorales del 13 de abril del 2025, se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo”, informó el gobierno ecuatoriano.
En enero de 2024, Noboa firmó un decreto para declarar un “conflicto armado interno” a nivel nacional y declaró a 22 grupos transnacionales como organizaciones terroristas y actores estatales beligerantes, entre ellos brazos armados del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Con la primera agrupación, se identificaron a grupos locales como Los Tiguerones, Fatales, Gánster, Águilas, AK 47, Los P 27, Mafia Trébol, Patrones, Chone Killer y R7, mientras que con el CJNG a Latin Kings, Los Tiburones, Los Lobos, Mafia 18 y Caballeros Oscuros.