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México vs Ecuador: dos rivales políticos se reencuentran en la cancha del Mundial

El duelo mundialista por el boleto a octavos de final revive el contexto de una crisis diplomática que mantiene distanciados a México y Ecuador desde 2024.
mar 30 junio 2026 01:14 PM
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La noche de este martes la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Ecuador. (Fotos: Cuartoscuro.)

Más que un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el duelo entre México y Ecuador pondrá frente a frente a dos países cuya relación diplomática permanece fracturada desde hace más de dos años. Este martes, a las 19:00 horas, ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México en un partido que trasciende lo deportivo.

El encuentro se disputará en un contexto marcado por la crisis diplomática que estalló en abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un hecho que provocó la ruptura de relaciones entre ambos gobiernos.

Desde entonces, México y Ecuador mantienen suspendidos sus vínculos diplomáticos, no hay embajadas operativas ni representación bilateral directa.

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¿Por qué se rompió la relación?

La ruptura entre México y Ecuador se gestó meses atrás cuando el 17 de diciembre de 2023 el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas ingresó a la Embajada de México en Quito para solicitar protección, bajo el argumento de que era objeto de persecución política.

En febrero de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador pidió a la Embajada de México en Quito autorización para ingresar y detener a Glas por asociación ilícita y cohecho.

La tensión entre ambas naciones se elevó cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las elecciones en Ecuador y sugirió que el triunfo de Daniel Noboa fue por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

“Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube”, dijo en su entonces conferencia matutina .

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Esa postura generó que un día después el gobierno de Ecuador declarara persona “non grata” a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke.

En respuesta, el gobierno de López Obrador instruyó a Serur regresar a México para resguardar su seguridad e integridad e informó que se decidió otorgar asilo político a Jorge Glas.

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El 5 de abril se dio el quiebre cuando fuerzas de seguridad de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas.

Alrededor de las 22:00 horas, agentes de ecuador “ultrajaron al personal diplomático” mexicano, y se llevaron a Jorge Glas de las instalaciones, por lo que México anunció que rompía relaciones con Ecuador.

“En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular, del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, anunció la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra.

Ese mismo mes, el Gobierno de México presentó una demanda en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción en su embajada.

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Con Sheinbaum, se mantiene rota la relación

Con el cambio del gobierno en México, la relación diplomática no se retomó. En abril de 2025, un año después de la irrupción en la embajada mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, mientras el presidente fuera Daniel Noboa, no se iba restablecer.

“No tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la embajada de México. A nuestra soberanía”, dijo la mandataria federal.

Este lunes, a unas horas del encuentro entre México y Ecuador, la mandataria federal evitó pronunciarse sobre si se puede reanudar la relación entre ambos países.

“Vamos a hablar de la relación México-Ecuador ya que pase el partido. Por lo pronto, mucha suerte para la selección, mucha suerte”, dijo Sheinbaum.

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Más allá de las diferencias diplomáticas, la violencia es otro tema que abona al desencuentro entre ambos países.

En abril de 2025, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) de Ecuador alertó sobre una “posible planificación de atentados” en contra del presidente Daniel Noboa.

“Se conoce que, luego de los resultados electorales del 13 de abril del 2025, se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo”, informó el gobierno ecuatoriano.

En enero de 2024, Noboa firmó un decreto para declarar un “conflicto armado interno” a nivel nacional y declaró a 22 grupos transnacionales como organizaciones terroristas y actores estatales beligerantes, entre ellos brazos armados del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con la primera agrupación, se identificaron a grupos locales como Los Tiguerones, Fatales, Gánster, Águilas, AK 47, Los P 27, Mafia Trébol, Patrones, Chone Killer y R7, mientras que con el CJNG a Latin Kings, Los Tiburones, Los Lobos, Mafia 18 y Caballeros Oscuros.

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