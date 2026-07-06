Sheinbaum: EU da protección a grupo a pesar de designarlo organización terrorista

La mandataria federal adelantó que en su conferencia de este martes se presentarán detalles de cómo fue la detención de “El Mayo” Zambada, en la que habrían participado la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Mañana vamos a traer la mañanera en este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura de ‘El Mayo’ Zambada porque, más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México es que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió”, planteó.

Resaltó que la intención de presentar qué ocurrió es saber "quién mintió" sobre el operativo que llevó a la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Aclaró que su gobierno no da protección a ningún delincuente, sin embargo, afirmó que México no puede permitir que se viole su soberanía.

“Lo que sale ahora es muy importante y, repito, no se trata, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales. Si alguien las ha combatido somos nosotros en el marco de la ley, no como era antes fuera de la ley, en el marco de la ley, pero sin saber cómo ocurrieron las cosas, que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término de injerencia, incluso la intervención”, comentó.