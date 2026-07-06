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Sheinbaum: EU da protección a grupo a pesar de designarlo organización terrorista

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que, a pesar de nombrar al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, desde el gobierno estadounidense se dio protección a esa agrupación criminal.
lun 06 julio 2026 10:01 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes se presentarán detalles sobre el caso de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada. (Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que, aunque Estados Unidos designó a un grupo criminal como Organización Terrorista Extranjera, el gobierno de ese país le dio protección y anunció que este martes presentará una línea del tiempo sobre una presunta participación de autoridades estadounidenses en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Es muy importante decirlo: la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta, independientemente del trabajo que estamos haciendo todos los días para actuar contra los grupos delincuenciales, contra la delincuencia organizada”, expuso este lunes.

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La mandataria federal adelantó que en su conferencia de este martes se presentarán detalles de cómo fue la detención de “El Mayo” Zambada, en la que habrían participado la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Mañana vamos a traer la mañanera en este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura de ‘El Mayo’ Zambada porque, más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México es que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió”, planteó.

Resaltó que la intención de presentar qué ocurrió es saber "quién mintió" sobre el operativo que llevó a la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa.

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Aclaró que su gobierno no da protección a ningún delincuente, sin embargo, afirmó que México no puede permitir que se viole su soberanía.

“Lo que sale ahora es muy importante y, repito, no se trata, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales. Si alguien las ha combatido somos nosotros en el marco de la ley, no como era antes fuera de la ley, en el marco de la ley, pero sin saber cómo ocurrieron las cosas, que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término de injerencia, incluso la intervención”, comentó.

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Sheinbaum planteó que se tendrá que ver ¿quién mintió?, por lo que presentará qué dijo en su momento el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, respecto a la detención de “El Mayo”.

“Vamos a dar a conocer mañana qué fue lo que dijo entonces el fiscal (Alejandro) Gertz Manero, qué fue lo que dijo entonces con cartas el embajador de Estados Unidos y qué es lo que hoy se reconoce, cómo se dieron las cosas e incluso contra este grupo delictivo cómo fue que se protegió durante un tiempo y cómo fue que se generó esta pugna interna de este grupo delictivo, porque impacta no solamente en Sinaloa. Entonces, es muy importante que abramos todos estos documentos”, indicó.

En 2024, tras la detención de Zambada, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos que entregaran detalles sobre cómo se dio la aprehensión, sin embargo, no hubo respuesta de manera formal.

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