AMLO reclama a EU no dar informe completo de la detención de "El Mayo"

López Obrador sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando la investigación que le corresponde respecto a la captura de los narcotraficantes, sin embargo, dijo hay detalles clave que no han sido compartidos por las autoridades estadounidenses.

“No ha habido más (información), solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo (Sonora). No hay cooperación por parte del Gobierno de Estados Unidos, es decir, no nos han dado información suficiente, por ejemplo; ¿qué pasó con el piloto? ¿qué hicieron con el piloto? ¿quién era? y desde luego saben de dónde salió el avión”, afirmó.

El presidente López Obrador dijo que para el Gobierno mexicano es necesario que se conozca la información sobre una posible negociación de las agencias de investigación estadounidenses que derivaron en la captura del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Incluso apuntó que si bien existen razones para mantener la secrecía, esta no debe existir entre las autoridades de ambos países, ya que existen acuerdos de cooperación en materia de seguridad.

“Por eso nos importa mucho saber, porque necesitamos informarle al pueblo ¿qué pasó? ¿Cómo es que se van dos personajes famosos llegan a Texas y no sabemos nada los mexicanos o muy poco”, reprochó este viernes.