El "Mayo" Zambada solicita a México su repatriación; Sheinbaum revisa petición

La petición de 'El Mayo'

Ismael "El Mayo" Zambada, a través de sus abogados, entregó ayer un escrito en el Consulado General de México en Nueva York, en el que el narcotraficante exige que lo defienda el Gobierno.

En la carta, el capo mexicano demanda al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un "colapso".

"Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América", señala la carta.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que, si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Sostiene que la respuesta del Estado mexicano "no es opcional", pues tiene la obligación ineludible de defenderlo.

"Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda", manifiesta.

"Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática", agrega "El Mayo" en el escrito, cuyo contenido fue publicado por el diario Reforma.

La captura

En agosto pasado, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que no negoció su entrega con el gobierno de Estados Unidos, sino que fue secuestrado en Sinaloa y llevado contra su voluntad a territorio a El Paso, Texas.

“La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”, reveló "El Mayo" en otra carta.

De acuerdo con Zambada, a invitación de Joaquín Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 25 de julio sostendría una reunión a la que acudirían el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Sin embrago, habría sido secuestrado por el hijo de "El Chapo" y llevado en contra de su voluntad a Texas, donde fue detenido por agentes estadounidenses.