El Gobierno federal tiene como objetivo erradicar la extorsión en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de su gobierno en Michoacán es erradicar la extorsión. El delito es uno de los problemas que más afecta al estado aunque casi no se denuncia. En 2025 el número de víctimas fue de 287, pero la cifra negra se estima en alrededor del 96%.
“El principal objetivo, y es la instrucción que tiene el gabinete en coordinación con el gobierno del estado, es erradicar la extorsión en Michoacán, ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que en distintas regiones del estado, en ciertos municipios uno de los temas que nos ha solicitado permanentemente la ciudadanía es disminuir la extorsión”, explicó la presidenta.