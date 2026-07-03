El Gobierno federal tiene como objetivo erradicar la extorsión en Michoacán

La presidenta explicó que el delito de extorsión se está atendiendo, pero reconoció que es un fenómeno complejo.

“Se está atendiendo y el tema de la extorsión, es un tema complejo porque no solamente depende de la detención de cabezas de grupos delictivos, que se ha hecho, sino también requiere un trabajo de mayor inteligencia y participación y colaboración de la ciudadanía”, dijo.

Recordó que en su gobierno se impulsó una ley para que la extorsión pueda ser denunciada de manera anónima.

Este fin de semana, la mandataria federal realizará una gira de trabajo por la entidad que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Detienen a seis extorsionadores

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Michoacán, se detuvieron en la última semana a seis objetivos dedicados a la extorsión que afectaban a sectores como el maderero, resinero y aguacatero.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que con las detenciones se aseguraron 200,000 pesos en efectivo producto de la extorsión.