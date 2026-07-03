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El Gobierno federal tiene como objetivo erradicar la extorsión en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esa es una de las peticiones que más le hacen los michoacanos cuando visita la entidad, aunuque reconoció que se trata de un problema complejo.
vie 03 julio 2026 12:04 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum realizó este viernes su conferencia de prensa en Michoacán, donde tendrá una gira de trabajo. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de su gobierno en Michoacán es erradicar la extorsión. El delito es uno de los problemas que más afecta al estado aunque casi no se denuncia. En 2025 el número de víctimas fue de 287, pero la cifra negra se estima en alrededor del 96%.

“El principal objetivo, y es la instrucción que tiene el gabinete en coordinación con el gobierno del estado, es erradicar la extorsión en Michoacán, ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que en distintas regiones del estado, en ciertos municipios uno de los temas que nos ha solicitado permanentemente la ciudadanía es disminuir la extorsión”, explicó la presidenta.

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La presidenta explicó que el delito de extorsión se está atendiendo, pero reconoció que es un fenómeno complejo.

“Se está atendiendo y el tema de la extorsión, es un tema complejo porque no solamente depende de la detención de cabezas de grupos delictivos, que se ha hecho, sino también requiere un trabajo de mayor inteligencia y participación y colaboración de la ciudadanía”, dijo.

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Recordó que en su gobierno se impulsó una ley para que la extorsión pueda ser denunciada de manera anónima.

Este fin de semana, la mandataria federal realizará una gira de trabajo por la entidad que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Detienen a seis extorsionadores

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Michoacán, se detuvieron en la última semana a seis objetivos dedicados a la extorsión que afectaban a sectores como el maderero, resinero y aguacatero.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que con las detenciones se aseguraron 200,000 pesos en efectivo producto de la extorsión.

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“La instrucción de la presidenta de México es clara, mantener la presencia del Gabinete de Seguridad en Michoacán, fortalecer las unidades de las autoridades locales con mayores capacidades de inteligencia e investigación para combatir, entre otros delitos, principalmente el delito de la extorsión, sostener operaciones focalizadas con trabajo de gabinete y campo, atención a denuncias y el fortalecimiento del 089 para continuar fomentando las denuncias”, explicó.

Reconoció que aunque en el estado se han detenido a varios extorsionadores, la tarea no está concluida, por lo que se redoblarán esfuerzos para combatir la extorsión.

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