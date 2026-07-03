Sheinbaum pide a afición celebrar con responsabilidad y si el Ángel está lleno, buscar otro sitio

La recomendación de la presidenta surge luego de que el martes pasado murieran cuatro personas en los festejos de la victoria de México ante la selección de Ecuador.

La presidenta recordó que para evitar las aglomeraciones, el gobierno de la Ciudad de México instalará más pantallas en lugares públicos y pidió a los mexicanos actuar con autoridad y atender las indicaciones de las autoridades.

“Pedirles a todas y a todos pues que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas y celebrar con responsabilidad”, dijo.

Agregó que desde el gobierno capitalino también se está trabajando para informar por dónde se ingresa a los lugares en los que habrá pantallas y por dónde es la salida.

Hay coordinación entre SSP y CDMX

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que están en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para el operativo que se implementará para el partido del próximo domingo, así como lo han estado con otros implementados previamente.

“Ya se están tomando medidas (para evitar aglomeraciones). Hablamos con el secretario Pablo Vázquez, se van a dar a conocer hoy o se darán a conocer el mismo domingo para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo, aunque también tomemos en cuenta que han sido millones de personas que se han divertido y que en la gran mayoría ha salido todo muy bien”, recordó.