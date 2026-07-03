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Sheinbaum pide a afición celebrar con responsabilidad y si el Ángel está lleno, buscar otro sitio

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los aficionados no llegar a lugares en los que la autoridad indique que están llenos y optar por otros para celebrar el triunfo que tendrá México.
vie 03 julio 2026 10:33 AM
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El gobierno de la Ciudad de México instalará más pantallas en espacios públicos para seguir el partido de México frente a Inglaterra. (Fotos: Cuartoscuro.)

Ante un eventual triunfo de la selección mexicana sobre Inglaterra y su pase a los cuartos del Mundial de Futbol de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la afición celebrar con responsabilidad y si el Ángel de la Independencia se llena, buscar otros espacios para evitar aglomeraciones.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno en un lugar orientarnos a otro sitio”, planteó este viernes la presidenta.

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La recomendación de la presidenta surge luego de que el martes pasado murieran cuatro personas en los festejos de la victoria de México ante la selección de Ecuador.

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La presidenta recordó que para evitar las aglomeraciones, el gobierno de la Ciudad de México instalará más pantallas en lugares públicos y pidió a los mexicanos actuar con autoridad y atender las indicaciones de las autoridades.

“Pedirles a todas y a todos pues que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas y celebrar con responsabilidad”, dijo.

Agregó que desde el gobierno capitalino también se está trabajando para informar por dónde se ingresa a los lugares en los que habrá pantallas y por dónde es la salida.

Hay coordinación entre SSP y CDMX

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que están en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para el operativo que se implementará para el partido del próximo domingo, así como lo han estado con otros implementados previamente.

“Ya se están tomando medidas (para evitar aglomeraciones). Hablamos con el secretario Pablo Vázquez, se van a dar a conocer hoy o se darán a conocer el mismo domingo para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo, aunque también tomemos en cuenta que han sido millones de personas que se han divertido y que en la gran mayoría ha salido todo muy bien”, recordó.

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El también exsecretario de Seguridad en la Ciudad de México explicó que en los operativos también hay participación de la Secretaría de Gobernación, aunque es la capital del país la que encabeza los esfuerzos en materia de seguridad.

“El operativo fuerte, por el despliegue, por el estado de fuerza tan grande que tiene la policía de la Ciudad de México, es quien lo encabeza pero ahí estaremos en absoluta coordinación con ellos”, indicó.

A las 18:00 horas de este domingo 5 de julio, la selección mexicana se enfrentará en el Estadio Ciudad de México con Inglaterra. Si el equipo dirigido por Javier Aguirre obtiene el triunfo pasaría a la fase de cuartos de final.

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